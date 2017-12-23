得罪毒梟 墨國網紅挨18槍送命

2017-12-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕墨西哥十七歲網路紅人、擁有百萬粉絲的拉古納斯（Juan Luis Lagunas Rosales）本週於酒吧中槍身亡。他在數週前疑似為提高點閱率，酒後拍片公開侮辱墨國毒販頭子塞萬提斯（Nemesio Ocegera Cervantes），要求對方吸吮他的生殖器，因此惹來殺身之禍。

多名槍手十八日晚間十一時闖入西納羅亞州一間酒吧內，朝拉古納斯連開了十五至十八槍，一名二十五歲酒吧員工也被射中，兩人送醫後不治。當局尚未確定槍手的行兇動機，但推測他是失言惹禍。

數週前，拉古納斯曾在網路上傳影片，疑似酒後胡言亂語，亂拿毒梟塞萬提斯開玩笑，揚言要對方「吸我的Ｘ」。塞萬提斯是墨國犯罪組織「哈里斯科新生代集團」的首腦，該黑幫涉及數千起謀殺。

拉古納斯使用社群媒體「Instagram」邀請朋友前往酒吧同歡而洩漏行蹤，遭槍手鎖定。他是透過YouTube分享生活影片與飲酒影片爆紅，在「Instagram」、「推特」及「臉書」等社群網路平台，有三萬至一百萬不等的粉絲。批評者抨擊，網友的關注反而鼓勵他的危險行為，引起青少年仿效他飲酒。

墨西哥的犯罪率惡名昭彰，今年前十月共有二八七八起謀殺，平均每日有六十九起，創下歷年紀錄之最，西納羅亞州正是暴力事件最多的其中一州。