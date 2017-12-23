兄弟統治古巴60年 勞爾明年下台

2017-12-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕古巴國會廿一日表決，接替胞兄費德爾．卡斯楚（Fidel Castro）擔任該國總統的勞爾．卡斯楚（Raul Castro），預定明年四月下台，勞爾的接班人將由國務委員會選出，新總統出爐後，勞爾隨即卸任，將意味著卡斯楚兄弟統治古巴達六十年的歷史劃下句點。古巴國內外咸預測，生於一九五九年古巴革命成功後的五十七歲現任第一副總統迪亞斯─卡內爾，最可能繼任總統。

勞爾於廿一日古巴國會閉幕時表示，當新國會明年四月十九日組成時，「我作為國家元首和政府領袖的第二個、也是最後的任期將結束，而古巴將會有一位新總統」。約六百席的國會將先選出組成新國務委員會的卅一位成員，該委員會所選的主席，即自動成為古巴總統。

勞爾原定明年二月卸任，惟九月艾瑪颶風重創古巴，國會因此表決將整個程序延到明年四月十九日，不過，新國會的選舉日期目前仍未確定。二○○六年七月，費德爾接受手術，暫時把權力移交勞爾，○八年二月，費德爾辭去國務委員會主席及三軍統帥的職務，幾天後，勞爾真除，並於一三年二月宣布不再尋求連任。

高齡八十六歲的勞爾卸任總統後，外界預料他將留任以黨領政的古巴共黨領袖─中央委員會第一書記一職，直到預定二一年召開的共黨全代會。古巴政論家阿爾祖加雷（Carlos Alzugaray）提到，與卡斯楚兄弟不同，迪亞斯─卡內爾沒參加過推翻巴蒂斯塔政府的革命，缺乏身為「老革命」的地位，而在古巴，這是正統與權力的重要來源。