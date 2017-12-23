美公布13人權惡棍 中國前公安上榜

2017-12-23

中國外交部反嗆「人權法官」

〔編譯張沛元／綜合廿一日外電報導〕美國廿一日宣布制裁十三名嚴重侵害人權與貪瀆之外籍人士，包括涉嫌迫害維權人士致死的中國前執法人員高岩，及被控血腥鎮壓少數民族羅興亞穆斯林的緬甸若開邦軍事將領蒙穆梭（Maung Maung Soe）。中國外交部廿二日反批美國干涉他國內政，應該停止充當「人權法官」與停止干涉他國內政與司法主權，人權團體對此黑名單大表歡迎。

這十三人將被禁止入境美國，在美國管轄下的資產也會遭到凍結，進而導致這些人的海外財務與差旅受阻，因為西方銀行與政府會對這些人敬而遠之。美國總統川普表示，名列黑名單的制裁對象侵犯人權與貪腐情事的嚴重性，已達危及國際政治與經濟制度之穩定的程度。此外，另有三十九名與這十三人相關之人士或實體，也遭到制裁。

十三大人權惡棍中，包括中國前北京市公安局朝陽分局局長、現任北京警察學院黨委書記高岩，上榜理由為須為二○一四年中國維權人士曹順利遭迫害與監禁致死負部份責任。曹順利在二○一三年九月欲前往日內瓦出席聯合國人權理事會會議前遭秘密逮捕，被以涉嫌「非法集會」罪名羈押於朝陽區看守所，最後病死獄中。

人權團體對這份制裁名單額手稱慶。人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲倡議部主任席夫頓指出，該名單反映出儘管華府內部對美國政府在推動人權所扮演的角色上有許多歧見，但民主、共和兩大黨對美國政府必須採取行動追究侵犯人權者的責任上，仍保有共識。

此一制裁名單是根據去年底由美國前總統歐巴馬簽署生效、授權美國政府制裁侵犯人權與國外腐敗人士的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Act），為川普政府上台以來首度執行該法與公布制裁名單。「全球馬格尼茨基人權問責法」是二○一二年通過的「馬格尼茨基法」的擴增版。此人權法是紀念二○○九年遭關押致死的俄羅斯律師馬格尼茨基，他因指控政府稅務詐欺遭監禁，最後病死獄中。