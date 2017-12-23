中子星撞出重力波 今年最棒科學

2017-12-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「科學（Science）」期刊廿一日宣布今年十大科學突破事件，第一名由人類首次觀測到兩顆遙遠中子星相撞產生重力波和電磁波奪冠。此發現證實多個重要天體物理學模型，也揭露許多重元素的產生來源，被視為迄今對愛因斯坦「廣義相對論」最深入的驗證。至於「反科學」的川普政府的作為，則是科學界的「年度崩潰事件」。

美國「雷射干涉重力波天文台（LIGO）」的三名美國天文物理學家魏斯、巴利許、索恩，因首度偵測到黑洞碰撞產生重力波，而在十月初獲頒今年度諾貝爾物理學獎。緊接著在十月中旬，LIGO與歐洲「處女座（Virgo）」等全球七十多個重力波探測單位，再度宣布重力波研究的進階發現，指稱他們在八月十七日首次觀測到，雙中子星在一億三千萬光年外相互碰撞產生重力波。

之前觀測到的重力波 均由黑洞碰撞產生

有別此前觀測到的重力波均由黑洞碰撞產生、僅是聽到「聲音」，本次還發現伴隨重力波的電磁波，亦即與重力波相對應的「光」，意味人類首度透過電磁波望遠鏡「目測」重力波。科學家指出，由於中子星質量比黑洞小，所產生的重力波衰變時間更長，不僅能更精準驗證「廣義相對論」中重力波的說法，更能為研究天體和宇宙起源、演化提供更多線索，金、鉑、鈾和汞等重元素，即是此類天文現象的產物。

印尼蘇門答臘島發現新成「猿」也入選

與此同時，評選出的其它重大科學事件包括，印尼蘇門答臘島發現新成「猿」—總數僅約八百隻、隨時面臨絕種的塔巴努里猩猩（學名：Pongo tapanuliensis）；一九六一年在摩洛哥一處洞穴出土的一顆頭骨，重新確認具有三十萬年歷史，比過去已知存在的早期智人早了十萬年；以及針對嬰兒中最常見的基因疾病死因—1型脊髓性肌肉萎縮症（SMA1），在兒童身上的實驗性基因治療成功案例等。

值得注意的是，該雜誌還選出了「年度崩潰事件」，最受矚目者當屬「反科學」的川普政府，包括宣布退出攸關氣候變遷的「巴黎協定」、撤回多項環保政策及大砍研究預算等，堪稱與科學界拉開了「史詩般的隔閡」。此外，科學界跟風「我也是」（#MeToo）社會運動，指控多起性騷擾醜聞，以及拯救瀕危鼠海豚（Vaquita）計畫宣告失敗，也列入榜單。