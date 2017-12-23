聯大通過 反對美認定耶城是以首都

2017-12-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國大會廿一日以壓倒性票數通過決議案，譴責美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都的決定，儘管川普投票前曾威脅對不挺美的國家中斷金援，但多數美國盟邦及接受美援的國家，都要求川普撤回這項「無效」決定。總計聯大一九三個會員國中，共有一二八國贊成這項決議案，另有九國反對、卅五國棄權、廿一國缺席。

今次決議案並未直接點名美國，且不具約束力，但重申聯合國立場：耶城的最終地位須由以巴雙方協商決定，任何在此架構外的決定都必須撤回。投票前，美、以曾極力遊說，美國駐聯合國大使海利甚至強調將對不挺美的國家「記名」，並稱「美國將記住這一日」。

然而，投票結果顯示，美國主要盟邦英、法、德和日本都贊成，澳洲和加拿大等盟邦則棄權；接受美援的埃及、約旦、南非、阿富汗、巴基斯坦、衣索比亞、坦尚尼亞等國家也都支持決議案。

相較之下，投否決票支持美國的只有諾魯、帛琉、以色列、瓜地馬拉、宏都拉斯、馬紹爾群島、多哥共和國、密克羅尼西亞聯邦等八國；接受美援或親美的肯亞、喬治亞和烏克蘭則缺席。烏克蘭曾在安理會投票時支持決議案，其缺席顯示美國的威脅仍有效用。

對此，海利於投票後推文張貼照片，感謝投否決票、棄權或缺席的六十五國。但在數小時後，川普政府的態度似有軟化跡象，美國國務院發言人諾爾特強調，切斷不挺美國家的金援並非定局。

以色列總理納坦雅胡於投票後抨擊，他完全拒絕這次「荒謬」的決議案。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則批評，美國已失去中東和平進程的調停者資格。巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾則稱此次投票為巴人、聯合國及國際法的勝利，諷刺美國祭出空前伎倆，包括敲詐與勒索，卻才說動七國投票反對。法國總統馬克宏則指出，美國在以巴衝突中「自我邊緣化」。