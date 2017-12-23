36歲女黨魁奪勝 統派躍升第一大黨

2017-12-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕對加泰隆尼亞獨派陣營撻伐不遺餘力的中間路線統派政黨「公民黨」（Ciudadanos）卅六歲黨魁阿瑞馬達斯（Ines Arrimadas）在廿一日的加泰自治區議會選舉中斬獲驚人成果，該黨在一百卅五席的席次中拿下卅七席，一舉成為加泰第一大黨，也是統派在該自治區首度成為最大黨。

魅力十足的阿瑞馬達斯是近年對獨派砲火最猛烈的政治領袖之一，她指控加泰脫西是「反民主政變」，抨擊遭開除的自治區主席普伊格蒙特一意孤行，不願傾聽反對聲音。

已婚的阿瑞馬達斯並非加泰人，她出生於西班牙南部加地斯（Cadiz）省的第一大城赫雷斯德拉佛朗特拉，十多年前在取得法律與企管學位後，她移居加泰，擔任民營企業律師。

二○一○年她參加公民黨集會活動後，人生開始轉變，當時該黨才成立四年，以對抗加泰的民族主義與貪腐為使命。一年後她入黨，並在黨內迅速崛起，二○一五年成為議會反對派領袖。

阿瑞馬達斯說著流利的加泰語、英語及法語，她辯才無礙、反應敏捷。投票前夕，她出席巴塞隆納附近一處勞工階級社區的最後造勢活動，卻遭遠處群眾敲鍋抗議，她對支持者說：「有些人不要我們說話，但我們將在票匭上說得更大聲。」廿一日公民黨得票數超過一百萬，是贏得最多選票的政黨。

對於亮麗的選舉成果，她說，「民族主義者將無法再以所有加泰隆尼亞人之名發言」，她承諾會繼續力抗分離陣營，為一個屬於所有加泰人的加泰隆尼亞持續奮戰。英國衛報則將她與法國總統馬克宏相提並論，因為他們在長久被兩黨政治支配的國家中，成功地開拓出中間派路徑。