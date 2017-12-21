墨西哥灣黃魚求愛太吵 振聾海豚、海豹

2017-12-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕墨西哥有種俗稱「墨西哥灣黃魚」的石首魚類，每年春季都會游到墨西哥灣最北端的科羅拉多河三角洲「聚集產卵」。繁殖期間，公魚會發出宛如機關槍擊發的響亮聲響，而當數百萬條魚兒集體發出求歡聲時，不僅漁船可以感受到振動，音量更可能導致海豹、海獅和海豚等海洋哺乳類動物出現暫時性耳聾。

長期研究該種魚類的科研團隊二十日在網路期刊《科學報告》指出，抵達繁殖地點的魚兒體積已變小，呼籲加強保育，避免過度捕撈導致野生黃魚聚集產卵的「奇觀」消失。墨西哥灣黃魚雖是受歡迎的食用魚類，但已被國際自然保育聯盟列為「易危」等級的瀕危物種。

美國聖地牙哥大學研究員羅威爾（Timothy Rowell）和德州大學研究員艾里斯曼（Brad Erisman）使用專門的水底聲音設備，監聽墨西哥灣黃魚產卵發出的聲響，追蹤魚類保育情況。根據兩人二○一四年三月至四月間的紀錄，約有一百五十萬條黃魚「聚集產卵」，堪稱「魚類紀錄迄今最響亮的聲音」，羅威爾聲稱「這些產卵活動的聲音是地表野生動物中最大的」，「這群魚兒集體發出的聲響實在太吵，會傷害到覬覦牠們的海洋哺乳類動物，就算沒有造成永久性聽力損失，也會讓牠們出現暫時性耳聾」。

研究指出，在聚集產卵的地點，一艘漁船只要撒一張網，就能在幾分鐘內捕撈到兩公噸墨西哥灣黃魚；若是一個五百艘漁船的船隊，就可以輕易在產卵季捕捉到兩百萬條。