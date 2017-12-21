英官方解密︰六四屠城 逾萬人死

2017-12-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國國家檔案館上月解密一九八九年天安門事件外交機密檔案，數千頁內容包括英國駐北京大使館、港英政府與英國情報人員對六四事件前後中國情勢的評估及軍事部署。時任英國駐中大使唐納德（Sir Alan Ewen Donald）引述不知名的中國國務院高層人士透露，清場任務由人民解放軍二十七軍負責，共有逾萬名學生、平民與軍人遇害。

前三階段清場失敗 二十七軍進場開火

「香港01」報導，唐納德於鎮壓行動隔日的六月五日拍發電報回倫敦，詳述該名國務院官員提供的情報。據稱二十七軍指揮官楊振華（譯音）乃時任國家主席、中央軍委副主席楊尚昆的姪子，部隊被告知開入北京是為進行訓練，清場前十天不准收看新聞。清場行動於六月三日晚間開始，分成四階段進行，前三階段由瀋陽軍區部隊執行，主要是分隔人群、警告學生在一小時內離開廣場。

由於前三階段任務失敗，二十七軍裝甲車到場後直接開火，導致現場沒有武器的士兵和學生慘遭屠殺。據稱裝甲車一次又一次地輾過屍體，將他們壓成「餡餅」，再以推土機收集；有一千人獲准離開，但被埋伏在路旁的機關槍掃射；裝甲車追上掉隊的瀋陽軍區士兵，並輾過他們。

中國國務院估計，平民死亡人數至少一萬人。唐納德六月二十二日拍發的電報則稱，死亡人數約二七○○至三四○○人，屍體停滿醫院，還堆疊在地下人行道。六四屠城的死亡人數眾說紛紜，中國紅十字會估計約二六○○至三千人，白宮解密文件則援引中方內部文件指稱，共有一萬○四五四人遇害，與前述英國解密文件相仿。