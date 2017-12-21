加泰今大選 挺獨反獨大車拚

2017-12-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因十月廿七日宣告「加泰隆尼亞共和國」成立，當天遭西班牙中央政府解散自治政府的加泰隆尼亞自治區，廿一日將舉行議會選舉。這場大選成為支持、反對「加獨」兩派陣營的戰場，選前民調顯示，五百五十多萬選民中，仍有超過兩成尚未決定支持對象，且兩派陣營勢均力敵，選後恐將出現「僵局議會」的對峙局面。

自治議會將選出一百三十五席議員，由於當地民情激昂，投票率有望創新高，也讓西班牙政府以及歐洲聯盟繃緊神經。目前民調領先的政黨包括反獨立、反對加泰隆尼亞民族主義的「公民黨」（Ciudadanos），以及支持獨立的「加泰隆尼亞左派共和黨」（ＥＲＣ）。公民黨領袖、深具領袖魅力的阿瑞馬達斯（Ines Arrimadas）誓言她將埋葬獨立野心，她十九日說：「我們廿一日將會從獨立的夢魘醒來。」

至於ＥＲＣ之前擔任自治區副主席的領袖容克拉斯（Oriol Junqueras）被控叛亂罪，至今人在獄中。該黨第二號人物羅維拉（Marta Rovira）說，她的目標就是為獨立運動注入新力量。

西班牙全國百姓高度關注這場選舉，尤其十月底出逃比利時的該自治區前主席普伊格蒙特也投入選戰。他迄今未返國，在選前之夜透過影像向造勢大會的民眾強調，「這不是一場正常的選舉」，「危在旦夕的不是誰拿到最多票，而是讓這個國家（加泰隆尼亞共和國）抑或（西國總理）拉霍伊獲勝。」

十月初推動加泰隆尼亞自治區獨立建國公民投票並開出九成同意票，普伊格蒙特上月初遭西國政府祭出全歐通緝令追捕；本月初雖已撤銷，但返國仍會被逮，煽動及叛亂罪名恐讓他最多吃上卅年牢飯。

專研西班牙議題的英國卡迪夫大學現代史學家道林（Andrew Dowling）向法新社表示，就算挺獨政府上台，它還是會謹慎行事，暫緩獨立訴求，以免丟掉剛恢復的加泰隆尼亞自治政府權力；何況十月底的獨立宣言至今得不到任何國家支持，還讓造就當地富裕經濟的企業逾三千家出走。