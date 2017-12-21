籲北韓勿亂冬奧 文在寅︰美韓可暫緩軍演

2017-12-21

傳中國對南韓再祭團體旅遊禁令

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓總統文在寅十九日告訴美國國家廣播公司（NBC），明年南韓平昌冬奧開幕之前，如果北韓不作挑釁，美韓將考慮延遲年度例行軍演。然而，南韓反對黨憂心此舉危及國安，中國則在此刻傳出再對南韓祭出團體旅遊禁令。

文在寅接受冬奧官方轉播單位ＮＢＣ訪問時指出，如果北韓不作挑釁，將有助平昌冬奧順利舉行，可能營造平壤與華府及兩韓對話所需的氛圍。他已向華府提議延後軍演，美方正在考慮，但這完全取決於北韓如何作為。

路透指出，文在寅希望使冬奧成為「和平奧運」，試圖於冬奧前緩和與中國及北韓的關係，而延後軍演等於呼應中國提出的「雙暫停」政策。青瓦台官員指出，文在寅上週與中國國家主席習近平會面時，曾就美韓延遲軍演一事進行討論。

平昌冬奧明年登場 近兩韓邊界

文在寅指的是美韓年度「關鍵決斷」與「鷂鷹」聯合演習，通常於二月底或三月初開始，並於四月底結束。南韓定於明年二月九日至二十五日間舉辦冬奧，並於三月九日起舉行帕拉林匹克運動會（殘障奧運），主辦地平昌距兩韓邊界僅有八十公里。

文在寅強調，國際奧委會與殘奧會一直在勸說北韓派員參加，他願保持耐心等待。北韓有四位花式溜冰選手符合參賽資格，但迄今未表明參賽意願。

南韓在野黨反對 批危及國安

不過，南韓右翼反對黨痛批，延後軍演將削弱南韓國防。「自由韓國黨」發言人抨擊，文在寅領導的外行政府讓國安面臨風險。「保守改革新黨」領袖余承敏亦主張，國安應高於奧運之上。

上個月，南韓統一部長趙明均曾警告，北韓若在冬奧前發射飛彈或挑釁，可能對活動帶來「致命打擊」，但文在寅表示，參與奧運的旅客無須擔心維安，他不認為北韓會做任何破壞冬奧之事。

針對軍演問題，韓美聯軍司令部二十日強調，將遵守韓美同盟對聯合演習之決定。另一方面，美國白宮國家安全顧問麥馬斯特十九日表示，美國不會冒風險與擁核的北韓共存。美國國務卿提勒森則在訪問加拿大時指出，他不知道有任何改變例行軍演時程的消息。

根據日本朝日新聞十九日引述來自南韓的消息報導，北韓正展開生物武器實驗，嘗試把炭疽菌裝在洲際飛彈彈頭上，且美國已掌握此一訊息。

另外，據南韓中央日報報導，多家南韓旅行社近日接獲通知，中方再次封鎖僅對北京、山東省開放的赴韓旅遊行程，拒發團體旅遊簽證，但個人旅遊不在此限。路透引述中方消息來源稱，這是因為旅遊業者太快推出南韓行程，才遭官方盯上。

聯合國大會十九日一致通過決議案，連續十三年譴責北韓侵犯人權。西方外交官指稱，美國已交給中國一份更嚴格制裁北韓的決議草案，當中包括嚴格限制對北韓精煉石油的補給，盼聯合國快速表決，但至今各方未有共識。