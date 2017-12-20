今年全球326名記者遭拘 中國關最多

2017-12-20

〔編譯管淑平／綜合報導〕提倡新聞自由與保護記者免於受到迫害的非政府組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）十九日公佈年度報告，二○一七年全球共有六十五名記者和媒體工作者因工作而喪生，人數比去年減少十八％，也是十四年以來最低，因為記者放棄在敘利亞、葉門和利比亞等情勢太危險的國家採訪。另外，遭當局拘禁的記者共三百二十六人，若計入部落客，中國拘禁的人數最多。

今年全球因工作遭拘禁的記者比前一年減少六％，中國、土耳其、敘利亞、伊朗和越南拘禁的記者和媒體工作者就佔了總數的一半。土耳其拘禁四十二名記者和一名媒體工作者，但若納入部落客，則以中國拘禁五十二人最多。無國界記者指控北京「加強迫害記者和部落客的手段」，並以諾貝爾和平獎得主劉曉波和異議部落客楊同彥為例，「這個政府不再判反對者死刑，而是刻意任其在獄中健康惡化至死」。先後被監禁長達二十二年的楊同彥（筆名楊天水）今年八月保外就醫，原因是罹患嚴重腦瘤。

無國界記者指出，全球殉職記者人數整體減少的趨勢，並未出現在女性記者身上，今年有十名女記者因工作喪命，是去年的兩倍。根據報告，六十五名殉職記者中，五十人為專業記者，七人為公民記者，八名是媒體工作者；二十六人「工作中因空襲或砲擊或自殺炸彈攻擊中連帶受害喪生」。