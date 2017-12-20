安理會反耶城定位表決 美動用否決權

2017-12-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普本月六日宣布承認耶路撒冷為以色列首都，引發全球譁然。聯合國安理會十八日就要求川普撤回該決定的決議草案進行表決，包括美國最親密盟邦日本、英國、法國等十四個常任和非常任理事國全部投票支持，但遭美國動用否決權加以否決。這是川普上任以來美國首次在聯合國動用否決權，凸顯華府在該議題上的孤立情勢。在中東國家對川普此舉群情激憤之際，美國副總統彭斯宣布延後原訂十九日的中東訪問行程。

這份由埃及提出的決議草案確認耶路撒冷問題必須「透過談判解決」，任何對於耶城定位的決定「均無法律效力，均屬無用無效，必須撤回」。草案也包括呼籲所有國家不要在耶城設立大使館。草案文本並未具體提及川普，亦未予以譴責，僅表達「對於近期有關耶城定位的決定深表遺憾」。

在安理會提出的決議草案必須獲得九票支持才算通過，但美、英、法、中、俄五個常任理事國有權否決任何議案。美國駐聯合國大使海利在對該案動用否決權後表示，「沒有國家可以指示美國可在哪裡設大使館」，「我們今天在安理會看到的是一場羞辱，我們不會忘記」。海利指稱，這個否決是為了捍衛美國主權，以及美國在中東和平進程中的角色」。巴勒斯坦抨擊美國動用否決權「令人無法接受」，矢言將在聯合國大會上讓該案通過。