美列車高速過彎出軌 六死逾百傷

2017-12-20

〔編譯魏國金、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國國家鐵路客運公司瀑布線（Amtrak Cascades）一列列車，十八日上午行經華盛頓州杜邦市（DuPont）時，疑似以最高時速一二七公里通過限速四十八公里的彎道區，結果釀成出軌事故，十四節車廂中有十三節出軌，部分車廂翻落橫跨五號州際公路的高架橋，波及平面道路上的車輛。美國有線電視新聞網（CNN）報導，該事故造成至少三人喪生、逾一百人受傷，但救難人員透露，已知至少六人喪生。

該列編號五○一的美鐵瀑布線列車，十八日首度行駛華盛頓州西雅圖與奧勒岡州波特蘭間的新路線，該路線為經費達一．八億美元的鐵路改善計畫之一，可節省兩城通車時間十分鐘。CNN報導，列車於當地時間六時發車，在事故發生前已停靠兩站，七時四十分在杜邦一個野生動物保護區附近出軌。

報導說，列車在通過跨越五號州際公路的高架橋時，在彎道處出軌，車廂往軌道兩旁推擠，部分車廂掉落並砸到地面車輛，有些則從橋上懸掛至公路上。一些汽車駕駛人因而受傷，所幸無人喪命；一名在當地工作的台灣女子受傷，送醫治療後已無大礙。華州警方指出，五輛汽車與兩輛聯結車遭波及撞車。五號州際公路是美國西部最重要的南北向交通動脈。

杜邦市消防局長克里克摩爾表示，超過一百人被送往附近醫院救治，其中十人傷勢嚴重，一人以直升機送往西雅圖「港景醫療中心」搶救。目擊者說，一名襁褓嬰兒被救出時看似毫髮無傷；所有死者均為列車乘客。美國國鐵發言人馬格萊里指出，事發時列車上的乘客與服務人員共八十六人。

西雅圖海灣運輸署表示，該路線大部分路程是以最高時速一二七公里速度行進，發生意外的彎道處限速四十八公里。目擊者表示，列車行進速度非常快，從事運輸顧問的乘客卡尼斯判斷，出軌時列車時速約一一三至一二七公里。初步調查顯示，轉彎處車速過快可能是釀禍主因。

海灣運輸署發言人派翠克表示，該列車已裝設「主動列車控制系統（PTC）」，可在感應到列車車速過快時自動減速，甚至停止行駛。不過，該系統預定明年年中才能全面運作。

美國總統川普推文指出，此事凸顯加速投資基礎建設的必要性，「當我們的道路、橋樑、隧道、鐵路等更多設施崩壞時，卻花了七兆美元在中東！」紐約時報反駁，發生事故的鐵路就是使用聯邦基礎建設經費興建的新鐵軌。