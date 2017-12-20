美擬派第三艦隊 增援亞太

2017-12-20

因應中國、北韓威脅 誓言確保亞太軍力

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普十八日發表任內首份國家安全戰略報告，在「美國優先」的基礎上，提及中國「南海軍事化」破壞區域穩定，指北韓為「流氓政權」，美國仍準備以壓倒性軍力回應北韓。其後，美國海軍作戰部長李察森（John Richardson）上將十九日登上停泊在日本橫須賀基地的美國核子動力航空母艦「雷根號」演說，強調美軍將繼續確保在亞太地區的軍事武力，並可能從東太平洋的第三艦隊或其他地方調派軍力至亞洲，但未透露調派軍艦的數量和時間等細節。

美海軍作戰部長指北韓是「最危急」考驗

李察森說，美軍將持續確保在亞太地區完成所有任務，為達成要求，可能從第三艦隊或其他地方調派軍力前來。美軍對於中國在南海地區的野心，將一如既往地採取行動回應，亦即繼續前往該地區執行任務。他指出，美軍內部幾乎一致認可必須再增強海軍軍力。根據川普政府的二○一八年國防授權法，美國海軍將擴編至三百五十五艘戰艦、三十五萬名官兵。

李察森強調，北韓目前是美國海軍在亞洲「最危急」的考驗，「北韓對我們的威脅既急迫又難預測。過去五年來，區域局勢惡化。雖然我們現在主要採取外交、經濟制裁手段應對，但仍需有堅實的軍事選項為後盾。」此前，李察森十八日會晤日本首相安倍晉三和防衛大臣小野寺五典，小野寺特別指出：「我們不可能容忍北韓的反覆挑釁，美國海軍和日本海上自衛隊必須合作。」

第三艦隊擁四艘核動力航艦

第三艦隊是美國海軍六大艦隊之一，隸屬太平洋艦隊（USPACFLT），統轄逾一百艘艦艇，包括尼米茲號（CVN-68）、卡爾文森號 （CVN-70）、羅斯福號（CVN-71）和史坦尼斯號（CVN-74）等四艘尼米茲級核動力航空母艦，轄區範圍包括東部及北太平洋海域，面積約五千萬平方公里，司令部設於美國西部加州聖地牙哥的洛瑪角海軍基地。美軍有意取消第三艦隊和第七艦隊的行政劃界，將第三艦隊執勤範圍擴展到西太平洋。

第七艦隊負擔加劇 事故頻傳

美軍第七艦隊近來負擔持續加劇，除因應北韓核武威脅外，還必須承擔為抗衡中國在南海和亞洲其他地區擴張軍力所需的行動。第七艦隊今年已發生五起撞船事故，飛彈巡洋艦「安提坦號」一月在東京灣擱淺漏油；「香普蘭湖號」五月和南韓漁船在日本海發生碰撞；六月及八月間，兩艘神盾驅逐艦「費茲傑羅號」、「麥肯號」分別在日本、新加坡水域與民間船舶相撞，共造成十七名官兵喪生；美軍神盾驅逐艦「班福德號」十一月也在日本神奈川縣相模灣發生撞船。

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