通俄門特檢公信力遭疑 川普︰沒考慮炒他魷魚

2017-12-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕偵辦俄羅斯是否干預去年美國大選的「通俄門」案特別檢察官穆勒，據稱已從美國聯邦總務署（ＧＳＡ）取得達數萬封川普競選團隊和政權交接小組成員的電子郵件，導致部分共和黨人不滿，但川普十七日表示，並未考慮將穆勒撤職，但他也抱怨，相關通訊紀錄遭「不當」取得，「這種事很可悲，我的人對這都很怒」。

川普從大衛營返回白宮時對媒體表示，無法想像那些紀錄裡有什麼東西，因為「沒有勾結，什麼勾結都沒有」。不過，川普的盟友強烈質疑穆勒調查的公信力。前川普競選團隊幕僚卡布托和美國財政部長努勤，在接受美國有線電視新聞網訪問時便指控，穆勒的調查「偏離正軌」。保守派媒體與部分共和黨國會議員也開始懷疑穆勒的動機不單純。參議院共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）雖曾數度表示，穆勒應「剔除」特檢辦公室內支持民主黨或批評川普的成員，但他十七日仍表示，將穆勒革職的想法「錯誤」，他對穆勒有信心，但穆勒應擔心利益衝突恐危害調查的公正性。努勤則在ＣＮＮ節目中表示，沒任何理由認為川普打算炒了穆勒，但這仍取決於川普。

敏感之際 普廷感謝美提供反恐情資

就在美俄關係急凍至新低點之際，克里姆林宮及白宮官員十七日表示，俄國總統普廷致電川普，感謝美國中央情報局（ＣＩＡ）提供情資，讓俄國聯邦安全局得以及早逮捕疑犯，防阻好戰份子上週在俄國第二大城聖彼得堡的「喀山主教座堂」等處，企圖發動一連串炸彈攻擊的陰謀。儘管白宮和克宮均未透露這些炸彈客的身分，但白宮強調，一旦攻擊發動，恐將釀成大量死傷。