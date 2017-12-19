拉美世道不佳 左派退潮右派再起

2017-12-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕隨著智利新總統出爐，集富豪、前總統身分於一身的皮涅拉篤定當選，一九九○年代末至二○○○年代初處於左派全盛時期的拉丁美洲，已紛紛向右轉。分析指出，其背後主因為國內外經濟、反現任（anti-incumbency）效應與施政未審時度勢。皮涅拉去年四月接受美國「時代雜誌」專訪時就提出其觀察—當世道好時，各國向左轉，反之則向右轉。

一九九八年起，從阿根廷到智利，逾十個拉美國家陸續由左翼或中間偏左的社會主義政黨主政，掀起「粉紅浪潮（pink tide）」，這股浪潮的支點為經濟蓬勃發展的「好世道」，期貨出口品的全球價格處於高點，例如巴西的大豆、玻利維亞與厄瓜多的天然氣和石油、祕魯及智利的銅，讓社會主義政府能支應大筆社福支出。

惟花無百日紅，期貨價格於二○一五年暴跌至多年來的低點，拉美地區哀鴻遍野，經濟轉為負成長，通貨膨脹率達十五%，創九○年代貨幣危機以來新高，「世道不好」造成左翼政府接連下台，前年十一月，飽受經濟零成長與廿五%的通膨率所苦的阿根廷選民開了第一槍，中間偏右的「變革黨」擊敗執政的左派「勝利陣線」，奪回總統寶座，之後接連在委內瑞拉、玻國、巴西、祕魯，左派的執政黨和政治人物岌岌可危，曾在美國華爾街任職的祕魯前總理庫琴斯基這類中間偏右或保守派的政治人物則崛起。

拉美的左派退潮現象引發激辯，除過度依賴期貨與所得不均等經濟因素外，還有人提出政治人物貪腐或私生活醜聞等因素，有專家認為，應將之置於更大的全球與歷史脈絡下探討，當國家面臨危機時，危機愈嚴重，高喊改革的新人換舊人的可能性就愈大，而自二○○八年（該年被視為自三○年代以來最嚴峻的全球經濟危機）起，全球都可見到如此現象，而在拉美，多數國家正好由左派執政，尋求繼續執政的政黨中，三個就有兩個敗選失利，主因部分歸於反左派，部分則是反現任、反當權派的浪潮。

巴西原本有機會成為這波浪潮的異數，前總統魯拉以期貨的獲利挹注扶助貧困弱勢及中產階級的社福方案，並以預算剩餘防範導致拉美許多左派領袖垮台的高通膨。不過，他屬意的接班人羅賽夫二○一○年繼任後，期貨收益開始銳減，卻仍在社福上編列大筆經費。在羅賽夫任內，巴西持續標榜其為社福國家，政府支出佔國內生產毛額（GDP）達四十%，規模竟與比其富裕許多的歐洲國家相當，此外通膨率上升，平均國民所得從一一年的一‧三萬美元銳減至八千美元，針對羅本人及整個建置派的反彈自然接踵而來。