智利向右轉 億萬富豪回鍋當總統

2017-12-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕身價達二十七億美元（約八百一十五億台幣）的智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）十七日在總統大選第二輪投票中，輕鬆擊敗現任左派總統巴舍萊支持的候選人基里爾（Alejandro Guillier），讓這個全球最大產銅國追隨阿根廷、巴拉圭與秘魯等其他拉丁美洲國家腳步，轉回右翼執政。

選務當局宣布，在已開出的九十八％選票中，六十八歲的皮涅拉以五十四．六％得票率領先對手基里爾的四十五．四％。基里爾隨後坦承「嚴重挫敗」，皮涅拉取得「無懈可擊的勝利」，巴舍萊也致電恭賀皮涅拉。皮涅拉的支持者也湧上街頭，高舉標語、揮舞國旗歡慶，有些人猛按汽車喇叭，也有人高呼皮涅拉的名字。皮涅拉告訴支持者：「所有智利人民的聲音被聽見了！我們以謙卑與盼望迎接勝利。」

皮涅拉上月在第一輪投票中，以三十六．六％得票率遠勝基里爾的二十二．七％，但由於未過半，進入第二輪投票。由電視主持人從政、成為參議員的基里爾獲巴舍萊力挺，但許多智利人不滿近年經濟成長停滯，以及當局對勞動與教育改革承諾跳票，而將這次大選視為對巴舍萊政策的公投。由於國際銅價維持低點，今年智利的國內生產總值（ＧＤＰ）預估僅成長一．四％，為八年來新低。

皮涅拉於二○一○年取代智利第一位女總統巴舍萊，首度當選總統，當時他也是智利一九九○年結束軍方統治後的首位保守派總統，這次他再度取代巴舍萊，將於明年三月就職。智利憲法明訂總統任期四年，不得連任，但可在他人任職後回鍋參選，而在他與巴舍萊交替執政時，智利政治也在中左與中右間轉換。

皮涅拉在美國哈佛大學攻讀經濟學，一九八○年代將信用卡引進智利而致富，他也投資智利最大航空公司「智利航空」、最大足球俱樂部Colo Colo，以及一家電視頻道。選戰期間，皮涅拉承諾降低企業稅負，並推動一項包括投資基礎建設、規模達一百四十億美元的經建計畫。他也將基里爾與委內瑞拉總統馬杜羅相提並論，引發極左陣營集結力挺基里爾。

  • 勝選後的皮涅拉十七日偕妻子瑟希莉亞在智利首都聖地牙哥向群眾揮手致意。（美聯社）

    勝選後的皮涅拉十七日偕妻子瑟希莉亞在智利首都聖地牙哥向群眾揮手致意。（美聯社）

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