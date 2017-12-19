智利向右轉 億萬富豪回鍋當總統

2017-12-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕身價達二十七億美元（約八百一十五億台幣）的智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）十七日在總統大選第二輪投票中，輕鬆擊敗現任左派總統巴舍萊支持的候選人基里爾（Alejandro Guillier），讓這個全球最大產銅國追隨阿根廷、巴拉圭與秘魯等其他拉丁美洲國家腳步，轉回右翼執政。

選務當局宣布，在已開出的九十八％選票中，六十八歲的皮涅拉以五十四．六％得票率領先對手基里爾的四十五．四％。基里爾隨後坦承「嚴重挫敗」，皮涅拉取得「無懈可擊的勝利」，巴舍萊也致電恭賀皮涅拉。皮涅拉的支持者也湧上街頭，高舉標語、揮舞國旗歡慶，有些人猛按汽車喇叭，也有人高呼皮涅拉的名字。皮涅拉告訴支持者：「所有智利人民的聲音被聽見了！我們以謙卑與盼望迎接勝利。」

皮涅拉上月在第一輪投票中，以三十六．六％得票率遠勝基里爾的二十二．七％，但由於未過半，進入第二輪投票。由電視主持人從政、成為參議員的基里爾獲巴舍萊力挺，但許多智利人不滿近年經濟成長停滯，以及當局對勞動與教育改革承諾跳票，而將這次大選視為對巴舍萊政策的公投。由於國際銅價維持低點，今年智利的國內生產總值（ＧＤＰ）預估僅成長一．四％，為八年來新低。

皮涅拉於二○一○年取代智利第一位女總統巴舍萊，首度當選總統，當時他也是智利一九九○年結束軍方統治後的首位保守派總統，這次他再度取代巴舍萊，將於明年三月就職。智利憲法明訂總統任期四年，不得連任，但可在他人任職後回鍋參選，而在他與巴舍萊交替執政時，智利政治也在中左與中右間轉換。

皮涅拉在美國哈佛大學攻讀經濟學，一九八○年代將信用卡引進智利而致富，他也投資智利最大航空公司「智利航空」、最大足球俱樂部Colo Colo，以及一家電視頻道。選戰期間，皮涅拉承諾降低企業稅負，並推動一項包括投資基礎建設、規模達一百四十億美元的經建計畫。他也將基里爾與委內瑞拉總統馬杜羅相提並論，引發極左陣營集結力挺基里爾。