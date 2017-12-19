三週動盪不歇 宏都拉斯總統連任

2017-12-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月廿六日舉行的宏都拉斯總統選舉，儘管詭異計票事件層出不窮及抗議不斷，宏國最高選舉法庭（ＴＳＥ）十七日仍宣布，現任四十九歲總統耶南德茲拿下四十二．九五％選票，小贏六十四歲知名媒體人納斯拉勒的四十一．四二％，成功邁向第二屆四年任期。然而，由於納斯拉勒早已宣稱不承認ＴＳＥ公告的選舉結果，美洲國家組織（ＯＡＳ）也「抱持嚴重懷疑」，宏國三週以來動盪局勢恐難在短期內收場。

納斯拉勒上月底指控耶南德茲與ＴＳＥ聯手作票，十七日親自飛往華府，打算出示「眾多」舞弊證據，並與關切此次選舉爭議的ＯＡＳ、美國國務院及人權團體會面；不料ＴＳＥ就選當天宣布總統當選人，還說開票過程相關爭議已解決，無視當地連日示威已導致至少十七人喪生。耶南德茲十六日才發生胞姊暨顧問希達搭乘直升機失事罹難的悲劇，目前尚未就ＴＳＥ宣告的選舉結果發表評論。

儘管選前民調看好耶南德茲，但ＴＳＥ上月廿七日在計票進度約六十％時宣布，納斯拉勒領先耶南德茲約五％。不料，計票系統突然出狀況，整整當機三十六小時，廿九日計票重啟時，兩人比數逐漸拉近，耶南德茲最後甚至逆轉勝，計票結果顯示其得票率為四十二．二一％，倒贏納斯拉勒○．一％。納斯拉勒痛批「他們把我們當笨蛋，想偷走我們的勝利」。

納斯拉勒在佛羅里達州邁阿密國際機場受訪時，強調耶南德茲二度參選非法，並稱ＴＳＥ的聲明「蔑視、踐踏人民意志」，將引《ＯＡＳ憲章》提倡的民主制度對抗，他「非常樂觀」，因為「民眾不會擁護騙局」。支持納斯拉勒的民眾十七日晚間也走上首都德古西加巴等城市街頭抗議，納斯拉勒所創「反腐敗黨」（ＰＡＣ）呼籲隔天繼續。力挺納斯拉勒的宏國前總統賽拉亞更對軍方放話，要求承認納斯拉勒的地位。

事實上，ＴＳＥ三週以來公信力備受質疑。ＯＡＳ秘書長阿爾馬格羅也表示，國際觀察員對宏國這次「技術品質極低」且有欠廉潔的選舉，「一直抱持嚴重懷疑」，要求最終報告出爐前不該有「不負責任的聲明」。

納斯拉勒四年前便曾參選，但鎩羽而歸，本屆再戰獲八年前因軍方政變下台出走的賽拉亞支持。耶南德茲四年前上台時採行親美路線，打擊暴力有成，但貪污與毒品走私問題橫生，而他把持宏國政府、媒體，，成為宏國史上首位可爭取第二任期的元首。