中國恐怖統治 魔爪伸至海外學子

2017-12-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美聯社十七日獨家報導，中國官方聲稱新疆維吾爾自治區的穆斯林和極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）掛勾，利用強制拘留、集中教育、數位監視等手段，在新疆實行恐怖統治，近來更將手伸向埃及等地的海外維族留學生，挾持其家人並要求他們返回中國，但當他們入境後，往往音訊全無，「被失蹤」。

據報導，當局聘僱比廣東省多四十倍的警力、廣設檢查哨；在和闐，四十多輛戰車在街頭巡邏，民眾進入集市前必須通過金屬探測器，還得掃描臉部和身分證。美聯社記者採訪期間，曾在旅館外被公安圍堵、盤查，也曾在離開受訪者住所後，因未事先獲准採訪而被拘留和訊問十一小時。

報導整理記者在南疆的見聞、政府文件和十多名維族人的說法，顯示中共新疆黨委書記陳全國自去年八月主政以來，逐步加強管制維人，除推行「去伊斯蘭化」政策，要求汽車加裝定位系統供當局追蹤，強制蒐集指紋、聲紋、虹膜、去氧核糖核酸（ＤＮＡ）等生物辨識資料，建立ＤＮＡ資料庫。

報導指出，數十名在埃及留學的維族學生今年被遣返中國，同年四月亦有許多留學生接獲來自新疆的消息，「父母在電話中哭泣，不停地要求子女返國，卻說不出理由」；許多學生被迫在異鄉逃亡，返回中國的學生則往往「被失蹤」。有些留學生表示，他們被視為潛在的恐怖份子，返國後大多應是遭強制拘留，或送往集中教育中心「改造」。

在美國的維族學生胡達亞爾（Salih Hudayar）今年夏天和七十多歲的祖父通了最後一次電話，「這手機號碼以後打不通了…不要再打電話來，不要擔心我們，只要你平安順利就好」，他後來才從表弟那裡聽說，祖父被送進集中營「再教育」。新疆當局不惜以留學生家屬、連坐法等手段迫使他們妥協；有名維族留學生透露，除非他在美國替中國國安部門工作，否則再也接不到女兒和妻子打來的電話。

報導說，烏魯木齊的維族居民被迫接受當局「打分數」，只要每天禮拜或接受伊斯蘭教育，就會被扣十分，依照得分，人民被區分成「可信任」、「正常」、「不可信任」的人。研究中國公安如何利用科技追蹤異議份子和維族人的人權觀察組織中國事務部研究員王松蓮（Maya Wang）表示：「現在的情況是，所有維族人都被當成在政治上不忠於中國的恐怖份子。」