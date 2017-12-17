臉書坦承被動瀏覽 會導致心情差

2017-12-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對臉書等知名社交媒體日前被指控是撕裂社會的工具一事，臉書十五日再度就此提出反駁；儘管臉書引用研究報告坦承被動使用社交媒體的確會讓人心情更差，但也強調，主動使用網路社交媒體其實有助於身心安康。

臉書研究部主任金斯伯格與研究科學家柏克在一篇企業部落格貼文中說，只要主動使用社交媒體這種科技，像是跟朋友傳訊息，而非被動地瀏覽其他人的貼文，社交媒體其實是有益人類福祉。金斯伯格與柏克在文中引用刊登於實驗心理學期刊的一份研究，該研究發現看臉書十分鐘的人在當天結束時的心情，要比在臉書貼文或透過臉書與朋友交談的人來得差。

貼文還引用另一份由柏克與卡內基美隆大學一名教授進行的研究，顯示透過臉書發送或接收直接訊息，或在臉書動態時報上貼文或回文，能提升心理安康。

這已是臉書本週第二度發文反駁研究學者與科技業內部人士對社交媒體的批評。已去職六年的臉書前執行長帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）十二日在一場會議中痛批臉書「摧毀社會運作方式」；但帕里哈皮提亞十四日卻在個人臉書上改口說，臉書是「世上的一股向善勢力」。

此外，其他類似臉書的線上服務，如Instagram、推特、Snapchat與YouTube，也因其令人上癮的本質與被視為鼓勵反社會行為而遭到抨擊。美國學者今年三月的一份報告發現，每天使用這些社交軟體至少兩小時，與自述有社會孤立感有關。

臉書雖在貼文中坦承使用社交媒體有其負面影響，但認為這些研究並未呈現事實全貌，並引用其他研究暗示社交媒體之危險性的說法可能過於誇大，還說社交媒體只要使用正確，有其潛在好處；該公司已聘雇社會心理學家、社會科學家與社會學家，與頂尖學者合作以便更充分了解使用者的安康以及讓臉書變成一個能以正面方式有所貢獻之地。

針對臉書的反駁，紐約時報指出，臉書其實是選擇性解讀研究結果，並告訴使用者，「如果使用臉書讓你不快樂，原因是你的使用方式不對」。但紐時仍肯定其願意承認使用臉書會讓人心情變糟，畢竟至少在一年前，臉書還打死不承認使用它有任何壞處。