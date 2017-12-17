科技新把戲 植物發光取代路燈

2017-12-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國麻省理工學院（ＭＩＴ）奈米生物科技研究團隊刊登在國際期刊《奈米通訊》（Nano Letters）的最新研究發現，將芝麻菜、菠菜、芥藍、西洋菜等植物葉片，高壓浸漬在取自螢火蟲的螢光素氧化酶、輔酶、磷光體等特殊奈米分子的溶液當中，可創造出「自體發光植物」，發出維持近四小時的微弱光線。科學家指出，該項技術未來可用於低密度的室內照明，甚至能取代電力驅動的路燈。

統計顯示，照明設備消耗了全球約二十％的電力。研究主要作者史特拉諾（Michael Strano）說，他們的願景是，「創造不用插電的燈，它透過植物本身的代謝作用，就能發光」，「讓種植樹木相當於裝設路燈，讓植物成為家中間接照明的光源」。

科學家過去也曾利用基因轉殖技術讓植物自體發光，但該技術所能應用的植物種類有限，ＭＩＴ研究團隊的方法則已經能適用在多種沙拉蔬菜身上，該團隊下一步將朝提高發光效率、改造喬木植物的方向努力。

研究指出，科學家利用四款能彼此產生化學作用、經奈米化處理的分子實現發光反應，這些分子在植物體外的發亮時間超過二十一．五小時，發光效率在植物體內則會受到不同程度的干擾；效率最高的是一株十公分的西洋菜，發亮時間目前已從四十五分鐘提升至三．五小時，強度為一微瓦發光二極體（LED）的五十％，約是閱讀用光亮度的千分之一。

研究採用直徑約十奈米的二氧化矽攜帶螢光素氧化酶，製成「SNP-Luc」；採用約一百奈米、可釋放發光素的聚合物聚乳酸—羥基乙酸「PLGA-LH2」，以及聚葡萄胺糖攜帶輔酶Ａ製成的「CS-CoA」；三者加入用於調整波長的磷光體奈米分子，製成實驗用的特殊溶液。同時，利用硒化鎘（CdSe）奈米晶體，則可控制植物的發光與否。