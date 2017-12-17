2017-12-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕除了可頌麵包、鵝肝醬等經典美食稱頌於世，還有各大奢華品牌服飾呈現婀娜身形，注重形象的法國人雖把這兩項衝突元素發揚光大，卻導致當地過重者無地自容。首都巴黎市政府十五日檢討這起眾人忽視的歧視現象，在這個力行「身材歧視」的時尚國度，對「恐肥症」正式宣戰！

大尺碼模特兒走秀 美給你看！

在負責反歧視議題的巴黎市長助理畢達荷（Hélène Bidard）主導下，「巴黎反歧視週」本月九至十六日邁入第二年，十五日在巴黎市政廳大聲喊出「停止恐肥症！讓我們一起反抗」。事實上，畢達荷的體重曾被人拿來做文章，正因是「恐肥症」受害者，才讓她注意到法國人對過重者差別待遇的理所當然態度，「我們覺得胖子醜，甚至笨，以及不衛生又不健康。」

除了口號宣傳，巴黎市政府特別規劃「碩大就是美」伸展台時裝秀，主打波蘭設計師明琦（Ewa Minge）等名家特製的大尺碼服飾，挑戰多家法國高級訂製服品牌宣傳的審美觀。另印五萬份傳單，上頭明列法律建議及服務熱線電話，預計前往運動中心、夜店、游泳池、餐館等地分發。

法國成人肥胖率在一九八○年僅六％，但去年攀升到將近十六％。部落客瑪克斯（Daria Marx）直言，法國人愛美食，卻又覺得不該變胖，真的很「弔詭」；以致買衣服這件事「在法國非常難，我只能上網血拼」，或跑去國外購買。又雖法國二○一一年立法禁止工作職場的外貌歧視行為，雇主依舊優先考慮放有求職者照片的履歷；但胖子如果也做一樣的事，被叫去面試的機率卻只有十五分之一，擺明「歧視」，連醫生都能拒絕幫其眼中太胖的婦女進行人工受孕。

不過，法國眾奢華品牌近來也意識到，鼓吹過瘦紙片人的確存在潛在危險性。為此，「酩悅．軒尼詩—路易．威登集團」（ＬＶＭＨ）和法國開雲集團（Kering）十月一日起謝絕紙片模特兒，希望為全球時尚界樹立新典範。