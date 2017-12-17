尼赫魯第4代 接掌印度國大黨

2017-12-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度最大反對黨「國民大會黨（國大黨、ＩＮＣ）」的新任黨主席一職，十六日由出身顯赫政治世家、年僅四十七歲的拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）接任。拉胡爾是家族內第六位國大黨領導人，將一肩扛起後年國會大選的重任，盼一舉打敗右派總理莫迪（Narendra Modi）政府，重奪執政權。

拉胡爾在首都新德里的國大黨總部表示，他以最謙卑的心接下黨魁，也明白自己將永遠在「巨人」的庇護下前行。他的七十一歲母親、卸任黨魁桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）在台上稱讚他是國大黨「新希望」，台下黨員也燃放鞭炮，慶祝尼赫魯—甘地（Nehru-Gandhi）政治世家的第四代正式接棒。

事實上，拉胡爾的曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）曾與印度聖雄甘地並肩作戰，更是印度獨立後首任總理；他的祖母英迪拉和父親拉吉夫，也分別是印度第三及第六任總理。如今，拉胡爾也被看好帶領國大黨，在明年國會大選撂倒總理莫迪的「印度人民黨（ＢＪＰ）」。

拉胡爾在演說中向莫迪發出戰書，稱在國大黨數十年執政下，印度進入二十一世紀現代化，但二○一四年才上任的莫迪，卻領著國家「走回中世紀」，導致人民「因身分被糟蹋、因信仰被毒打、因所吃的食物而被殺害」。拉胡爾所指的是佔印度十三億人口十四％的穆斯林等少數族群，近年遭到印度教激進份子打壓，但莫迪政府卻袖手旁觀的事件。

拉胡爾被指「媽寶」

能力遭黨內外質疑

事實上，國大黨在上世紀末連續遭逢選舉挫敗，在拉胡爾的母親桑妮雅帶領下，才於二○○四年重返執政，並於○九年延續政權。拉胡爾則於一三年成為國大黨副主席，但在他領導下，該黨竟在隔年大選創下有史以來最差成績，之後又在多個邦選舉中輸給ＢＪＰ，令拉胡爾背負「權貴」、「媽寶」等罵名，質疑其無法與草根出身的莫迪抗衡。

政治觀察家指出，「老派」的國大黨能否讓青年派出頭，同時也讓反對派信服，將是拉胡爾走出新局的關鍵。法新社指出，十八日出爐的莫迪老家古加拉特邦（Gujarat）的議會選舉結果，將是拉胡爾的第一張成績單。