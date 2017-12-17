奧地利極右政黨入閣 西歐僅見

2017-12-17

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕十月中旬以反移民主軸贏得奧地利國會大選的保守派「人民黨」（OeVP）十五日晚間與極右派的自由黨（FPOe）達成共組聯合政府的協議，使奧地利成為西歐唯一有極右派政黨入閣的國家，自由黨並將掌控內政、外交與國防三大重要機關。人民黨三十一歲黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）將任總理，成為全球最年輕領袖，儘管他矢言不讓歐盟對國家事務有太多置喙權，但也重申親歐立場不變。

庫爾茨與將出任副總理的自由黨黨魁史托赫（Heinz-Christian Strache）十六日向奧國總統范德貝倫報告其組閣計畫。前一天，史托赫指出：「選民給予我們清楚的使命來體察其憂慮，尤其是關乎安全的議題。」庫爾茨補充：「我們矢志縮減納稅人的負擔，最重要的是透過打擊非法移民等措施，確保我國安全。」

二○一五年逾一百萬名難民與移民抵達歐洲，奧地利接納約九萬名尋求庇護者，佔其總人口逾一％，該比例為歐盟國家最高之一。許多選民感覺國家被侵擾，翌年前綠黨領袖范德貝倫在總統大選中險勝自由黨候選人，才使奧國免於成為第一個選出極右派總統的歐盟國家。庫爾茨與史托赫承諾不會使難民潮湧入景象重演。

歐洲極右派政黨今年皆大有斬獲，荷蘭的「自由黨」成為第二大黨、法國的「民族陣線」晉級總統第二輪投票，而德國的「另類選擇黨」首度踏入國會。然而奧地利的自由黨更進一步的加入執政聯盟，並掌握內政、國防與外交重要大部。人民黨則掌財政、經濟與司法等內閣部門。奧地利標準報指出，在「極端嚴苛的難民政策」下，自由黨恐也掌控所有情報單位。

自由黨上次入閣是二○○○年已故黨魁海德時期，他曾讚揚希特勒的勞工政策。當時歐盟國家對維也納實施制裁以示抗議。這一回鑑於歐洲反建制政黨崛起，不太可能再現類似的抗議措施。不過反法西斯團體「進攻右派」等組織已揚言，十八日將在維也納發動示威。

不會舉行脫歐公投

自由黨與俄國總統普廷交好，希望歐盟解除對莫斯科的制裁，該黨對歐盟有矛盾心結，史托赫曾批評對難民開放大門的德國總理梅克爾是「歐洲最危險的人物」。庫爾茨保證新政府的「親歐」立場不變。新政府將於下週宣誓就任。

路透報導，人民黨與自由黨在多項政策上達共識，包括反對與歐盟加強政治整合，但不會舉行脫歐公投；刪減政府支出一二○億歐元以推動減稅；鬆綁勞工法，放寬每日最高工時至十二小時；廢除預定明年五月上路的餐廳、酒吧禁菸令。