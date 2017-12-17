火上添油！白宮官員稱哭牆屬以色列

2017-12-17

中東地區「反美抗以」料將加劇

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，引發阿拉伯國家強烈反彈近兩週後，美國白宮宣布擬於數日內恢復推動以國與巴勒斯坦的和平談判進程。然而，部分白宮官員又在此時表示，位於東耶路撒冷的猶太教聖地「西牆（又名哭牆）」也應劃屬以國，此舉無疑為中東地區的「反美抗以」氛圍火上添油。

數日內重啟以巴和談

白宮資深官員十五日表示，白宮最快數日內就會重啟以色列與巴勒斯坦和談，希望可平息外界對川普承認耶城為以國首都的不滿。然而，美聯社指出，至少兩名官員提到，雖然以巴在耶城的邊界，最終須由雙方協商而定，但美方「無法想像西牆不屬於以色列國境的情況」；甚至進一步表示，若協議內容未將西牆劃屬以方，以國政府可能就不會簽署。

由於「西牆」是在一九六七年「六日戰爭」後，才由以色列佔領，白宮對於西牆的立場，無疑再次激化以巴對立。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的資深顧問魯代納（Nabil Abu Rdeneh）即憤怒表示，巴方不會接受東耶路撒冷邊界的任何改變，且美方迄今在以巴政策上「選邊站」，包括承認耶城為以都、計畫搬遷美國大使館、西牆歸以國等，只是一再證明美國政府違反國際法，已失去「以巴和平」調解人資格。

與此同時，美國副總統彭斯預計二十日訪問耶城，並會依照川普五月到訪規格，在一名猶太拉比（Rabbi，猶太律法教師）陪同下參訪西牆，惟與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤的計畫，此前已遭巴方取消。對於彭斯受冷落，白宮官員回應表示，美方了解「巴方需要一段冷靜期」，但希望彭斯的到訪能讓巴方的反感「到此為止」。

目前巴勒斯坦的反美情緒依舊沸騰。數萬名巴勒斯坦民眾十五日持續在加薩走廊、約旦河西岸等地抗爭，並有四人在與以國軍警衝突中喪命，更有兩人是被以方射殺，另還有數百人受傷。約旦同日也在「穆斯林兄弟會」號召下，數萬人上街抗議。

「巴勒斯坦政策研究調查中心」（PCPSR）最新民調顯示，有四十五％的巴人支持採取激烈起義，比三個月前的人數成長十％。不過，該中心指出，儘管阿巴斯政府氣憤不已，但沒有要求執政派系「巴勒斯坦民族解放運動」（即法塔，Fatah）切斷與以方關係；而另一激進派系「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）在西岸勢力單薄，也不足以發動重大攻擊。