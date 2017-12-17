提勒森：北韓要努力才能重返談判

2017-12-17

北韓代表與會 自稱愛好和平

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕美國國務卿提勒森十五日就華府與北韓對話以結束北韓核子計畫的立場上改弦易轍，在聯合國安理會上指稱，北韓若想就核子議題重回談判桌，必須「靠自己的努力」。此外，提勒森也呼籲中國與俄羅斯施壓北韓。難得與會的北韓代表則罔顧美方呼籲停止核子計畫的要求，重申平壤當局發展核武在於自我捍衛，甚至自稱北韓是愛好和平的國家。

安理會十五日就北韓核子危機與朝鮮半島局勢舉行部長級會議，提勒森在會中表示，北韓必須在對話開始之前，就停止其威脅性行為，「北韓必須靠自己的努力重返（談判桌）」，對北韓施加的壓力必須持續下去，直到朝鮮半島非核化為止；在此同時，美國會保持溝通管道暢通。提勒森發言時還多次強調，美國不會尋求、也不想與北韓開戰，但會動用所有必要的自我捍衛手段以抵禦北韓的進犯。

驟然改口 疑受到川普施壓

提勒森本週稍早才說，華府願意在沒有預設條件下就結束北韓核子計畫對峙與平壤當局對話，如今驟然改口，顯然是受到川普總統的壓力而轉趨強硬。白宮當時就曾反駁提勒森的對話無預設條件之說，並稱美國的北韓政策不變，引發外界再度揣測川、提是否又爆不和。

根據預發的提勒森發言內容，提勒森原定會在安理會上重申美（北）韓對話無預設條件之說，但最後並未提及此事。面對記者詢問，提勒森表示，美國不會為了促成對話而在自身立場上讓步，只要北韓願意踏出一步，雙方溝通管道仍維持暢通，「北韓人知道門在哪裡。他們想談時，知道該從哪裡穿門入室。」

罕見與會的北韓駐聯合國大使慈成男則是把矛頭指向美國，指稱美國被北韓不可思議的力量嚇到，才會策動這場會議。他並重彈老調稱北韓研發核武是基於自保，「北韓是負責任的核子強權與愛好和平的國家」，對美國要求北韓停止核子試爆與飛彈試射的呼籲置若罔聞。他並說，聯合國對北韓施加十一項制裁決議，都無法阻止北韓發展核武與飛彈，也無法促成談判。

此外，提勒森還點名俄羅斯與北韓唯一盟友中國，籲請北京與莫斯科當局在現行聯合國對北韓實施的制裁外，對平壤當局祭出單方面制裁。提勒森說，俄羅斯若持續讓北韓勞工如奴隸般在其境內工作以換取用來資助北韓核武計畫的薪資，會令人質疑俄羅斯自稱是和平夥伴的宣示。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞對此反駁表示，俄羅斯境內北韓勞工的權利受到保障，並未淪為奴隸。而與會的中國駐聯合國副大使吳海濤則表示，和平希望並未完全抹滅，談判前景依舊存在，軍事解決不是選項。