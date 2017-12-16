發現迷你太陽系 也有8大行星

2017-12-16

透過人工智慧協助

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國航太總署（NASA）和搜尋引擎巨擘Google連袂於14日宣布，運用2009年發射升空的「克卜勒太空望遠鏡（KST）」蒐集之資料與數據，再透過人工智慧（AI）的幫助，發現一個距地球2545光年、其恆星被稱為「克卜勒90（Kepler-90）」的太陽系，與地球所在的太陽系一樣，共有8大行星，有美國天文學者比喻，該「克卜勒90太陽系」彷彿我們的太陽系「迷你版」。

按照與克卜勒90間的距離由近至遠排列，這次新發現的「克卜勒90i（Kepler-90i）」為第3顆行星，也是岩石行星，在次序及主要以岩石構成上，均與我們地球相同，這亦是研究人員在克卜勒90太陽系發現的第8顆行星。

克卜勒90i為岩石行星

但最驚人的是，第8顆行星由人工智慧科技發現，而非人類。Google運用NASA敏銳的「行星獵人」KST蒐集之資料與數據，研發出人工智慧裡的「機器學習」人工神經網路，科學家運用自動化技術，甚至肉眼分析KST頭4年找到的3.5萬個疑似行星之信號，惟當中較弱的信號常被遺漏。這也是科學家第一次在天文探索上使用該技術。

克卜勒90i繞其恆星運行一周的時間僅需14.4天，即克卜勒90i上的1年才相當於地球上2週，它比地球大30％左右，且因距恆星太近，其表面溫度乃灼熱的攝氏427度，與水星的溫度一樣高，而克卜勒90太陽系已知最外圍的行星為「克卜勒90h（Kepler-90h）」，其大小接近木星，屬氣體行星，公轉一周需331.6天，與地球類似。

德州大學奧斯丁分校天文學者范德伯格指出，克卜勒90i的表面溫度恐過高，「不是我會想去的地方」。研究人員研判，克卜勒90i能孕育生命的可能性不大，其所處的太陽系，也不適宜人居。