受不了「白」宮 非裔女星辭官走人

2017-12-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的黑人女性助理、前電視實境秀《誰是接班人》女星曼尼加特（Omarosa Manigault）明年一月二十日將離開白宮職位。她十四日受訪時爆料，白宮高層缺乏「多元化」，身為唯一的非裔女性官員，她感到相當不適及孤獨，但她也澄清自己並非因內鬥遭到開除。

曼尼加特接受美國廣播公司（ＡＢＣ）「夜線」節目訪問時坦承，作為白宮高層中唯一的非裔女性，相當具有挑戰性，且令人感到孤單，因為同僚多數是白人，他們從未與少數族裔共事，不知如何互動。川普則推文感謝曼尼加特的服務，祝她日後成功。

消息人士透露，今年八月，維吉尼亞州沙洛茲維爾市爆發種族主義衝突，但川普卻未能譴責肇事的白人至上主義者，以致曼尼加特此後在種族議題上拒絕為川普護航。不過，曼尼加特也在節目上為川普辯護，強調「他不是種族主義者」。曼尼加特是於二○○三年在川普主持的《誰是接班人》實境秀中發跡，並以非裔身分作為川普的輔選大將，之後進入白宮擔任總統助理及公共事務辦公室公關主任。

另外，曼尼加特也在ＡＢＣ「早安美國」節目上爆料，她在白宮見到許多不舒服之事，令她感到沮喪，深深影響她的情緒。她暗示自己有很多內幕可以分享，內容可能傷害川普政府形象。曼尼加特駁斥她遭開除的報導，強調是自行請辭。此前美媒報導，她是被白宮幕僚長凱利革職，得悉後在白宮飆罵髒話，嘗試闖入川普的房間求證，隨後遭特勤人員強押出白宮。