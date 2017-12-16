英脫歐貿易談判 延至三月啟動

2017-12-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國脫歐十五日正式跨越第一道關卡。在第一階段談判成果達標後，歐盟廿七國領袖在一連兩天的歐盟高峰會上，首先為英國首相梅伊的成就鼓掌致意，隨後同意授權英歐進入第二階段談判，主要內容涵蓋脫歐過渡期期限，以及雙方未來經貿關係等；但歐盟要求貿易談判延遲到明年三月才啟動，並警告，第二階段談判將會更加艱難。

英國與歐盟八日針對脫歐分手費、雙方公民權利，以及北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題取得共識，英國首相梅伊隨後於十四日赴布魯塞爾歐盟總部，在今年最後一場歐盟峰會上重申，英脫歐將符合「英國和歐盟的最大利益」，盼各國支持加速脫歐進程，獲得全場掌聲回應。歐盟執委會主席容克讚道：「她確實付出很多努力，這需要獲得認可。」

歐盟領袖十五日認同英歐第一階段的談判「成果充足」，正式授權雙方進入第二階段談判。容克指出，待第一階段成果由歐洲議會拍板定案後，將先展開過渡期談判，貿易關係談判則會推遲至明年三月啟動，梅伊已同意此進程。

美聯社報導，梅伊在該階段談判的首要之急，將是確立脫歐過渡期須達至少兩年，亦即英國脫歐在二○一九年三月廿九日午夜生效後，將繼續保留歐盟單一市場和關稅同盟資格至二一年的三月廿九日。這是因為英歐貿易協議須待過渡期結束才成立，確保英國在此期間仍留在歐盟單一市場和關稅同盟，將讓金融業為主的英國企業吃下定心丸，避免企業出走轉往歐盟。

與此同時，歐盟領袖希望，在正式談判貿易關係前，英國應先說明脫歐後，將尋求與歐盟建立何種貿易關係。容克對此強調，「第二階段將會更加艱難」。愛爾蘭總理瓦拉德卡坦言，英歐未來關係「還有很多歧見待疏通」。德國總理梅克爾更直言，雙方解決脫歐難題，已經「快要沒有時間」。

值得注意的是，無論脫歐過渡期持續多久，英國的歐盟成員國資格已然喪失，期間內的歐盟峰會、歐洲議會和歐洲法院等場合，都不再有英國代表的位子，惟英國仍須遵從歐盟法律，並尊重歐洲法院的最高權威性。