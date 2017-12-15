離譜醫生移植肝臟 竟烙上簽名

2017-12-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國外科醫生布朗霍爾（Simon Bramhall）十三日坦承罪行，他於四年前進行移植手術時，在兩名患者的肝臟留下自己簽名縮寫，但他否認這對病患造成實際的身體傷害。

布朗霍爾在伯明罕刑事法院上承認，他分別於二○一三年二月與八月犯下兩起傷害罪，當時他在伊莉莎白女王醫院任職時，以止血用的「氬氣束凝固槍」，在患者肝臟上烙印自己的名字縮寫「S.B.」。

據信，「氬氣束凝固槍」不會傷害肝臟功能，留下的印記通常都會消失，但布朗霍爾的其中一名患者肝臟受損，且未自行癒合，以致他的簽名仍然留著。當該名患者找其他醫生檢查時此事東窗事發。

為此，布朗霍爾面臨醫院內部的紀律調查，隨後於二○一四年辭職。他當時曾向英國廣播公司（BBC）坦言自己犯錯。「關注病人」組織人員羅賓斯曾批評，他把病人當成「簽名簿」。

檢察官巴德諾赫指出，此案在刑事法上創下首例，布朗霍爾「在病人麻醉期間刻意對其使用非法武力」、「忽視無意識病人的感受」。此案非比尋常，因為手術房通常不只醫生一人，還有其他醫療同仁在場。

布朗霍爾預定於明年一月十二日再度出庭受審，目前已獲保釋。其實，布朗霍爾並非全是負評，他二○一○年曾成功完成肝臟移植手術，拯救一名墜機事故傷患，獲得媒體關注。在他被停職後，他的另一名昔日病患曾出面力挺，強調不會介意救命恩人在自己肝臟留下簽名。