崔順實求刑25年 律師:關到死嗎

2017-12-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠六十一歲女密友崔順實，涉嫌狐假虎威要求南韓財團進貢案，十四日在南韓首都首爾中央地方法院開庭審理，檢方求處廿五年有期徒刑、一一八五億韓元（約台幣卅五．二億元）罰金，及要求追繳犯罪所得七十七億韓元（約台幣二．二九億元）。全案預計下月中旬以前一審宣判。

崔案已被視為涉嫌共謀的朴槿惠量刑風向球。法新社報導，崔順實被求處重刑，顯示檢方也將對放任崔順實予取予求的朴槿惠，求處至少二十五年重刑。朴槿惠涉及收賄八六八億韓元（約台幣二十五．七九億元）、濫權、脅迫、洩密等十三項罪行，南韓國會一年前通過彈劾草案、三個月後獲南韓憲法法院背書，今年三月遭法院裁定收押至今。

南韓檢方十四日指出，崔案本質乃「政治權力與資本權力暗中勾結」和「總統親信越俎代庖的貪婪惡行」，而釀成南韓總統遭彈劾下台首例「國家危機」的崔順實，正是「醜聞主角」，她擅用總統權力牟取私利，徹底損害南韓憲法權威，動搖國本及擾亂政府、民間秩序；雖涉嫌十八項罪名卻堅不認罪，還批控方厚顏無恥，再度傷害希望看到她懺悔的韓國人民。

崔順實的律師在庭上表示，檢方求刑二十五年，等於是要崔順實死在監獄。

至於南韓青瓦台（總統府）前首席秘書安鐘範，配合崔順實要求，逼迫五十三家南韓大企業向她操控的「Mir財團」和「Ｋ體育財團」進貢多達七七四億韓元（約新台幣廿三億元），求處六年徒刑及一億韓元（約台幣二九七萬元）罰金。此外，涉嫌行賄的南韓「樂天集團」（Lotte Group）會長辛東彬，求處四年徒刑，並追繳犯罪所得七十億韓元（約台幣二．○八億元）。

  • 圖為南韓前總統朴槿惠六十一歲女密友崔順實十四日坐輪椅離開法庭，面對檢方求刑二十五年，她的委任律師擔心她被「關到死」。（歐新社）

    圖為南韓前總統朴槿惠六十一歲女密友崔順實十四日坐輪椅離開法庭，面對檢方求刑二十五年，她的委任律師擔心她被「關到死」。（歐新社）

相關關鍵字： 南韓閨密門 崔順實