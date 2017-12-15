崔順實求刑25年 律師:關到死嗎

2017-12-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠六十一歲女密友崔順實，涉嫌狐假虎威要求南韓財團進貢案，十四日在南韓首都首爾中央地方法院開庭審理，檢方求處廿五年有期徒刑、一一八五億韓元（約台幣卅五．二億元）罰金，及要求追繳犯罪所得七十七億韓元（約台幣二．二九億元）。全案預計下月中旬以前一審宣判。

崔案已被視為涉嫌共謀的朴槿惠量刑風向球。法新社報導，崔順實被求處重刑，顯示檢方也將對放任崔順實予取予求的朴槿惠，求處至少二十五年重刑。朴槿惠涉及收賄八六八億韓元（約台幣二十五．七九億元）、濫權、脅迫、洩密等十三項罪行，南韓國會一年前通過彈劾草案、三個月後獲南韓憲法法院背書，今年三月遭法院裁定收押至今。

南韓檢方十四日指出，崔案本質乃「政治權力與資本權力暗中勾結」和「總統親信越俎代庖的貪婪惡行」，而釀成南韓總統遭彈劾下台首例「國家危機」的崔順實，正是「醜聞主角」，她擅用總統權力牟取私利，徹底損害南韓憲法權威，動搖國本及擾亂政府、民間秩序；雖涉嫌十八項罪名卻堅不認罪，還批控方厚顏無恥，再度傷害希望看到她懺悔的韓國人民。

崔順實的律師在庭上表示，檢方求刑二十五年，等於是要崔順實死在監獄。

至於南韓青瓦台（總統府）前首席秘書安鐘範，配合崔順實要求，逼迫五十三家南韓大企業向她操控的「Mir財團」和「Ｋ體育財團」進貢多達七七四億韓元（約新台幣廿三億元），求處六年徒刑及一億韓元（約台幣二九七萬元）罰金。此外，涉嫌行賄的南韓「樂天集團」（Lotte Group）會長辛東彬，求處四年徒刑，並追繳犯罪所得七十億韓元（約台幣二．○八億元）。