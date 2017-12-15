同黨11議員倒戈 梅伊脫歐重挫

2017-12-15

脫歐協議 國會說了算

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國首相梅伊十四日參加歐盟高峰會前夕，卻在脫歐議題上盡失威信，因為英國下議院十三日針對脫歐修正案進行投票，梅伊的保守黨十一名議員倒戈相向，與反對黨站在同一陣線，以些微差距通過修正案，賦予國會在脫歐協議上的最後決定權。為此，梅伊政府已對叛變同志開鍘，這是執政黨在脫歐議題於下議院的首次挫敗。

英國下議院對保守黨議員、前檢察總長葛里夫（Dominic Grieve）提出的修正案進行表決，該案規定英國政府與歐盟達成脫歐協議後，必須提交國會通過才可付諸實行。事前，梅伊團隊試圖說服黨內議員杯葛此案，但仍有十一人跑票，以三○九對三○五票之差通過。

梅伊政府對同志開鍘

為此，梅伊政府已對其中一名倒戈議員韓蒙德（Stephen Hammond）進行懲處，解除其保守黨副主席職務。然而，韓蒙德強調，他依照個人意願投票，將國家與選區置於政黨之前。

法新社指出，此次表決失敗將增添歐盟內部對梅伊的疑慮，擔心她無法推動協議與避免混亂的脫歐。英國《衛報》稱此為丟臉的「保守黨叛變」；《每日電訊報》描述這是「下議院中的叛亂」；《每日郵報》則譴責十一名議員為「自我沉溺的反抗者」，背叛黨內領袖與支持脫歐的選民。

工黨黨魁柯賓也形容，此次失敗是個羞辱，使英國政府與歐盟理事會會議前夕威信掃地。《衛報》報導，柯賓在表決前曾致電部份工黨挺脫歐議員，敦促他們支持葛里夫的修正案。

梅伊定於十四日前往布魯塞爾參加歐盟高峰會，其他二十七國領袖預計在兩天會議中，為梅伊上週與歐盟達成的臨時協議背書，批准進入第二階段的脫歐談判，內容包括脫歐後的過渡、未來英國與歐盟的關係及可能的貿易協議。

英國政府高級官員表示，梅伊不會參與十五日的議程，她預定於十四日晚宴上告訴歐盟領袖，臨時協議需要雙方互相讓步，但公平的結果已經達成。除了脫歐議題，梅伊也將就與北大西洋公約組織（NATO）的防衛合作，以及中東、非洲難民危機，與歐盟領袖進行討論。