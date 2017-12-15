加國奇蹟 25人墜機全生還

2017-12-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕墜機卻全員生還的奇蹟，發生在加拿大！皇家加拿大騎警（ＲＣＭＰ）指出，當地時間十三日晚間六時十五分，一架載有廿五人的「西風航空」（West Wind Aviation）ATR-42雙螺旋槳小型民航機，自加拿大重要糧倉薩克奇萬省馮杜拉克機場起飛，預計前往位於同省的斯托尼拉皮茲機場。不料客機起飛後，隨即墜毀在離馮杜拉克機場不到一公里的一處森林，所幸並未爆炸起火。

這架客機載有廿二名乘客與一名空服員在內的三名機組人員。現場畫面顯示，客機機身一側傾斜在樹木上，一面機翼以四十五度角伸向空中。當地社區民眾聽到客機墜毀消息，和救難人員快速抵達現場進行搶救。馮杜拉克居民桑格告訴加拿大廣播公司，他和兩名友人聽到人們哭喊的聲音，「有些是女人的哭聲……，我們循聲找到飛機所在的位置」，發現乘客全都受困機內動彈不得，「我們得切掉和敲碎一些金屬才能救出他們」。

當時機上乘客飽受驚嚇，部分民眾傷勢嚴重，波及顏面或下肢，得動用空中救難服務緊急送醫。桑格在所有乘客都獲救後，才發現自己的外套和其他救難人員一樣，浸滿飛機燃油。加拿大公共安全與緊急應變部部長古德雷稍後推文，感謝率先到場的民眾以技術和勇氣拯救墜機乘客，表現令人讚嘆。馮杜拉克是一個僅有九百人的小社區。

根據天氣預報，馮杜拉克市當晚多雲、氣溫攝氏零下十九度，且有卅％機率降雪。至於墜機原因，加拿大運輸安全委員會（ＴＳＢ）十四日上午已派員展開調查。