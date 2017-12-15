喬妹出席國宴 文在寅訪中奇招

2017-12-15

文習會後不簽署聯合聲明 韓媒不滿

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統文在寅十四日除在北京人民大會堂與中國國家主席習近平晤談，還與同行的女星宋慧喬等「韓流」明星共同出席當晚的國宴，外界認為，文欲藉由在中國頗受歡迎的南韓演藝明星助陣，尋求突破一年來因「戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）」部署爭議而陷入低潮的韓、中關係。據報導，文於「文習會」中表示，兩國應為命運共同體，習則盼韓方妥為處理薩德問題，推動雙邊關係走在「正軌」上。

中方十四日下午舉行正式儀式，歡迎十三日起赴中進行四天國是訪問的文在寅。據中國「中央電視台」報導，習近平在與文晤談時說，此前因「眾所周知的原因」，兩國關係出現波折，「給雙方在如何相互尊重彼此核心利益的基礎上，更好地開闢兩國關係未來，提供鏡鑑和啟示」。在北韓問題上，必須堅持非核化目標不動搖，「絕不允許半島生戰生亂」，最終需透過對話協商解決。

韓聯社則報導，文在寅在文習會上提到，兩國應為朝鮮半島、東北亞乃至全球的和平及繁榮攜手共進之命運共同體，盼兩人透過會談，確認兩國都支持以和平方式化解北韓核彈問題、實現朝鮮半島永久和平的立場，並探討具體的合作方案。會後，南韓青瓦台首席祕書尹永燦轉述說，文、習在四項原則上達成共識，包括不容許半島發生戰事、堅定支持半島非核化、透過對話談判和平解決北韓核彈等問題、兩韓關係改善有利最終解決半島問題。

此次隨文在寅訪中的代表性韓流明星為宋慧喬和南韓男子天團「EXO」子團體「EXO-CBX」的三位成員。由於首爾同意華府在南韓部署薩德，中國祭出「限韓令」，自去年下半年起，封殺南韓演藝人員在中國影視節目及廣告上露面與舉辦演唱會，中客赴南韓旅遊人次也銳減，但兩國關係近月出現融冰跡象。

宋慧喬去年以韓劇「太陽的後裔」再創演藝生涯高峰，二○一二年成軍的EXO，團員則來自韓、中兩國。十四日，「韓．中經濟貿易夥伴會議」在北京揭幕，宋慧喬等四人皆陪同文在寅出席。這次乃兩人今年第三度會晤，亦是文在寅五月就任以來首度訪中。

中方降格接待 一韓媒記者遭毆打

不過，由於文習會後將不簽署聯合聲明，引發南韓媒體不滿，紛撰文指中方降格接待，南韓「朝鮮日報」稱這是兩國建交以來，首次有南韓總統訪中時未簽署聯合聲明。南韓「中央日報」也指稱，對進行國是訪問的外國領袖，中方通常安排副部長以上層級的官員迎接，但十三日迎接文在寅的卻是外交部部長助理。另外，在前述經貿會議現場的一名韓媒記者，在採訪及攝影的過程中，遭中方警衛毆打，青瓦台對此表示，已循外交管道，向中方提出嚴正抗議。