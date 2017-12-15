挺性騷選將搞丟鐵票州 川普急切割

2017-12-15

阿拉巴馬變天 衝擊共和黨期中選舉選情

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華爾街日報十三日報導，民主黨在阿拉巴馬州聯邦參議員補選中，拿下這個長期以來由共和黨人把持的席次，令兩大黨同時面對一大重要問題：民主黨人在共和黨鐵票州拿下國會席次，究竟是預示民主黨能在明年國會期中選舉中趁勝追擊甚至大有斬獲，或只是曇花一現，僅限這場共和黨候選人有嚴重道德瑕疵的阿州補選？

民主、共和兩黨的分析家認為，阿州聯邦參議員補選共和黨候選人摩爾，選前被媒體踢爆在卅多歲時追求狎褻過多名未成年少女，形同協助民主黨對手瓊斯掃除參議院的障礙；部分分析家指出，但另一重要勢力—民主黨人比共和黨人更熱中投下自己的一票，才是能讓民主黨把這股勝選氣勢，從阿州帶到明年期中選舉的關鍵。

共和黨民調人員艾爾斯指出，儘管共和黨在阿州參議員補選中落敗的主因在於摩爾本人，但從民主黨在一個月前一口氣拿下維吉尼亞州長、新澤西州長與紐約市長來看，在共和黨籍總統川普的領導下，部分選民已不再支持共和黨，特別是大專學歷、住郊區女性。艾爾斯說，對共和黨明年期中選舉而言，此趨勢帶有令人憂心的弦外之音。

川普：我贏得阿拉巴馬，我會再贏一次

川普在阿州補選前夕力挺挨批吃幼齒的摩爾，摩爾落敗後又急於與之切割，稱「我贏得阿拉巴馬州，我會再贏一次」，拒絕將阿州補選結果視為對他上台近一年的施政公投，甚至把責任推給早已下台的極右派前白宮首席策士巴農。川普在去年美國總統大選中以六十二％的得票率拿下阿州，在票數上強壓幾乎只拿到他一半的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓；反觀民主黨人瓊斯在阿州參議員補選中的得票率並未過半，而且只贏摩爾不到兩個百分點。

但若將摩爾的四十八％得票率視為川普在阿州的支持率，則川普顯然已大失阿州人心。民主黨民調人員楊恩指出，川普的支持率跌破五成，恐改變共和黨在明年參院改選選情面貌；阿州人不挺川普的情況若也出現在喬治亞、田納西與西維州等川普在總統大選中拿下逾六成選票的州，共和黨形同大開這些鐵票州的門戶。