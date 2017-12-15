美今廢除網路中立性 民團嗆告

2017-12-15

www之父疾呼維持中立性 39參議員籲聯邦通信委員會暫緩投票

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）十四日將就廢除二○一五年施行的「網路中立性（net neutrality）」規範進行投票，屆時主廢派可望險勝過關。該規範將網路服務供應商（ＩＳＰ）視同公共事業單位，禁其封鎖或減速對手企業網路流量，確保消費者平等取得網路內容。該規範的廢除恐將開啟美國網路使用的重大改變，並將禁止州政府實施自己規範。因此不僅要求暫緩投票的呼聲鵲起，部分公益團體也揚言提告。

ＩＳＰ可封鎖、減速對手服務

由總統川普任命的ＦＣＣ主席佩伊（Ajit Pai）上月公布廢除網路中立性的「恢復網路自由」計畫。佩伊指出，該計畫將消除不必要的上網規範，據此，只要線上公告或告知ＦＣＣ，ＩＳＰ巨擘AT&T、康卡斯特公司（Comcast）以及威訊通信（Verizon ）就有權封鎖或減速對手的應用程式與服務，或者對付費會員提供高速服務。該計畫也將削弱消費者保護，禁止與ＦＣＣ原則牴觸的州法實施，並大幅將網路服務監管權移交至相關專家較少的聯邦貿易委員會。

重挫網路巨擘Google、臉書

該計畫是Google母公司Alphabet以及臉書的一記重挫。全球資訊網（www）發明人伯納斯—李（Tim Berners-Lee）呼籲維持中立性，他說：「這個讓ＩＳＰ公平對待所有流量的原則是今天我們所知的網路的基礎」。他指出，一旦規範廢除，「ＩＳＰ將有權決定你可上什麼網站、以什麼速度下載，換言之，他們將能決定哪家公司會在網路上成功、什麼聲音會被聽到，以及哪個將被消音。」

馬里蘭大學民調顯示，逾八成受訪者反對廢除該規範。卅九名聯邦參議員致函要求ＦＣＣ暫緩投票，許多城市出現街頭抗爭，全球最大募資平台Kickstarter、自由軟體社群Mozilla，以及推特等表明支持中立性立場，公益團體「自由新聞」及「公共知識」表示一旦廢除該規範，將提出訴訟。

代表有線巨擘的前ＦＣＣ主席鮑爾（Michael Powell）則呼籲各界理性辯論，別把廢除網路中立性說成是網路世界與民主的末日。他表示，寬頻公司「高度珍惜開放的網路，因為這比封閉的網路更能獲利」。康卡斯特批評反對聲浪多為錯誤訊息，並且承諾「我們的網路服務不會改變」。