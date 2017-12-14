中日關係修好? 習國家公祭日未演說

2017-12-14

〔編譯林翠儀／綜合報導〕中國國家主席習近平十三日出席紀念南京大屠殺八十週年的「國家公祭日」，但並未發表相關演說，日本解讀這是顧及日中關係修好，對此給予肯定。

中共十九大後日中關係明顯回溫，兩國用來防止擦槍走火的「海空聯絡機制」最快將在明年啟動，配合明年「日中和平友好修約」締結四十週年，兩國領袖極有可能互訪，目前的習近平顯然不想動用「歷史題材」為難雙方。

中國在二○一四年將十二月十三日定為「國家公祭日」，習近平在當年首次出席追悼會，並在發表談話時痛斥日本，南京大屠殺是「駭人聽聞的反人類罪行，是人類歷史上十分黑暗的一頁」，他還說「任何人要否認南京大屠殺慘案這一事實，歷史不會答應，三十萬亡靈不答應，十三億中國人民也不答應」。但相隔三年，他再次出席追悼會卻未發表談話。

日本官房長官菅義偉被問及看法顯得謹慎，他表示，日中領袖會談中，已就推進關係改善達成共識，因此日中共同表現出面向未來的姿態很重要。日本共同社報導，外務省官員透露「將之理解為朝著關係改善發出的訊息」，日本時事通信社則解讀，習近平未發表講話，是顧及到日中關係目前呈現出的推進改善的氣氛。

不過，即使檯面上中國秀出了友善的訊息，檯面下仍暗潮洶湧，日本產經新聞按照規定向中國外交部申請了有關追悼會的採訪，但卻被拒於門外。日本親中色彩濃厚的前首相村山富市在中共黨媒人民日報撰文，呼籲日本政府和政界人士「銘記侵華歷史事實」，而十三日前往中國進行國是訪問的南韓總統文在寅也提及南京大屠殺，當作另類「伴手禮」。