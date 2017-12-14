共和黨丟票倉 參眾兩院恐難保

2017-12-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普在阿拉巴馬州聯邦參議員補選中，做了一場政治豪賭，結果大輸，因為他孤注一擲支持性醜聞纏身的共和黨候選人摩爾，以致丟失保守派鐵票倉。此役為二○一八年期中選舉風向球，恐令共和黨失去國會參眾兩院的控制權。

阿州補選是一場高風險賭局。民主黨原本就深具信心，很有機會在明年期中選舉重奪眾院，此次阿州險勝更增添重拾參院的機率。若民主黨同時掌控參眾兩院，不僅將在議題上制衡川普，甚至可能對他發動彈劾程序。

民主黨國會選舉委員會策士佛格森認為，共和黨失去立場最保守的其中一州，對該黨是一記警鐘。此前，民主黨從未預料會在阿州勝選，因為該州二十五年來都是共和黨票倉。專家分析，摩爾性醜聞爆發，加上川普不受歡迎，其熱烈支持造成反效果，反而給予對手機會。

川普背書影響力有限

另外，阿州補選也顯示川普的背書影響力有限。資深共和黨人選前曾促請川普放棄摩爾，但他堅持力挺到底，投票結果顯示，許多共和黨選民未前往投票。共和黨政治顧問何姆斯指出：「當你提名不夠格的候選人，且令政黨蒙羞，你便冒著破壞自家品牌的風險。」

再者，這次失利也是對前川普首席策士巴農的一大打擊。反建制色彩濃厚的巴農，反對以參院共和黨領袖麥康奈為首的建制派，他在共和黨阿州初選中支持摩爾，並在其他州力挺反建制候選人，但這次敗選似乎使他徒勞無功，共和黨可能因擔憂失去國會，較不願支持非主流候選人。