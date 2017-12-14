民主黨阿州補選險勝 重創川普

2017-12-14

明年期中選舉前哨戰

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國阿拉巴馬州十二日舉行被視為明年期中選舉前哨戰的聯邦參議員補選，民主黨候選人瓊斯（Doug Jones）以些微差距，擊敗性騷擾醜聞纏身的共和黨候選人摩爾（Roy Moor），顯示非裔與白人自由派選民踴躍投票，保守派選民也紛紛轉向，成為美國總統川普的一大挫敗，因為阿州是美國最保守的州之一，二十五年來一直是共和黨票倉，卻在川普執政時拱手讓給民主黨。川普隨即企圖與這場難堪的挫敗撇清關係，聲稱他早知摩爾贏不了。

阿拉巴馬州 25年來首位民主黨參議員

開票結果顯示，瓊斯拿下四十九．九％選票，小勝摩爾的四十八．四％，但摩爾拒絕承認敗選，並安撫選民可能會重新驗票。根據阿州法律，候選人得票差距在○．五％以內才需重驗，但瓊斯的領先幅度達一．五％，差距近二萬一千票，為驗票門檻的三倍。

瓊斯勝選後在伯明罕競選總部接受義工、幕僚和支持者祝賀，強調選舉結果反映阿州過去處於「十字路口」，時而走上歧路，但這次終於步入正軌，意指去年美國總統大選時，川普在阿州大勝民主黨對手希拉蕊．柯林頓近二十八％。阿州位於美國的「深南部（Deep South）」，為意識形態最「紅（保守）」的州之一，六十三歲、從未角逐公職的前聯邦檢察官瓊斯成為二十五年來首位民主黨籍參議員，象徵自由派的一大勝利。

瓊斯擔任檢察官時，曾起訴犯下一九六三年伯明罕市黑人教會爆炸案的三Ｋ黨成員，這次補選獲得前總統歐巴馬加持，拿下阿州「黑人居住帶（Black Belt）」的多數選票，讓坐困愁城的民主黨士氣大振。相較之下，七十歲的前阿州最高法院首席法官摩爾在選戰期間被控在三十幾歲時性騷擾多名少女，共和黨一度有意換將，參院領袖也承諾即便摩爾勝選，也將面臨倫理調查，但川普仍予力挺。

瓊斯將於明年一月就職，共和、民主兩黨的參院席次差距將因此縮小為五十一比四十九，恐將在稅改、預算和健保等議題上對共和黨不利。針對選舉結果，川普推文祝賀瓊斯勝選，卻又聲稱他原本支持的對象是摩爾在共和黨黨內初選時的對手史傳吉（Luther Strange），摩爾雖然很努力，但情勢對他不利。