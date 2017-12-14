美國安顧問︰中俄正破壞國際秩序

2017-12-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國家安全顧問麥馬斯特十二日公開表示，俄羅斯與中國等「修正型強權」（revisionist powers），透過地緣政治挑戰美國及後冷戰時期的國際秩序；因此，美國總統川普將於十八日頒佈的國家安全戰略，強調與盟國加強互惠合作，維護後冷戰時期的和平、穩定及集體安全，避免前述國家趁虛而入，暗示川普上任一年以來的「美國優先」主張已邁向修正路線。

英國智庫「政策交流委員會」（Policy Exchange）十二日在華府舉辦研討會，就當前變遷世界的新英美關係進行討論。擔任與談人的麥馬斯特直言，後冷戰時期悠閒了好一段時間，如今「地緣政治強勢回歸，且帶有復仇意味」，中國與俄國「正破壞國際秩序與穩定，無視鄰國的主權權利與法治原則。」

其中，俄國發動「新世代戰爭」，「利用網路工具顛覆、造謠與宣傳」，旨在造成美國社會分裂對抗、製造「信任危機」；過去十年還以軍事入侵喬治亞及烏克蘭，「強行改變歐洲邊界，創下第二次世界大戰以來首例。」

麥馬斯特未明指俄國去年干預美國總統大選的傳聞，以及川普競選和行政團隊迄今仍深陷「通俄門」風暴一事。但美國國務卿提勒森十二日對旗下外交官及國務院職員發表年終談話時直指，俄國三年半前入侵烏克蘭，去年還以「混合戰爭」（hybrid warfare）干預美國大選，後來又干涉他國民主過程，雙方目前只在敘利亞和平議題建立部分共識。

至於中國，麥馬斯特指出，儘管「協助上億民眾脫離貧困」，卻以「經濟侵略」模式挑戰國際經濟秩序。麥馬斯特認為，中國應利用經濟措施讓北韓低頭，這不僅對中美兩國有利，也是全球「避免軍事衝突的最後、最好機會。」

川普18日提國安戰略

麥馬斯特透露，川普將首度揭示任內美國國家安全戰略的核心內涵，包括與盟國在「互惠合作」架構下加強互動，以及保護美國國土、讓美國更昌盛及提升經濟安全、透過更強大軍力維護和平、增進美國影響力等四項國家利益；且將直接點名對美國構成威脅的俄、中「修正型強權」，以及伊朗、北韓等「流氓政權」，並修正美國過去對付恐怖組織的「短視」手段。