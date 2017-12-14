美要求中國 凍結南海造島

2017-12-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國國務卿提勒森今天表示，美國告訴中國，希望能找到凍結在南海填土造地和軍事化的方式，能否扭轉既成事實仍是未知數，「但我們不能接受這些島繼續被開發，更別說是軍事化用途」。

提勒森今天在智庫「大西洋理事會」與「韓國基金會」合辦的美韓關係研討會中，發表美國外交政策的演講，對美中關係有詳盡陳述。提勒森表示，美中在南海有歧見，尤其是對中國造島與軍事化對於美國盟邦的衝擊，以及對自由與開放貿易的影響。

他說，美國總統川普的東南亞政策，就是日前公佈的「一個自由且開放的印太地區」，這是美國對中國「一帶一路」政策的回應。美國了解，「一帶一路」是為了中國的經濟成長，美國不會圍堵中國的經濟發展，但中國的經濟發展應在現有的國際法律和規範之下，「一帶一路似乎是要定義自己的法律和規範」。

提勒森引用國防部長馬提斯的話說，美國和世界其他國家有很多條帶、很多條路，沒有任何一個國家可以決定這些是什麼，因此一個自由且開放的印太地區代表所有國家都有管道發展經濟和貿易。美國與日本、澳洲關係良好，除提升與印度的關係外，目前也努力納入澳洲。

提勒森說，美中正在尋求如何定義未來五十年的兩國關係，隨著中國崛起所擁有的巨大經濟實力，美中貿易關係出現落差，而北韓核武危機讓雙方開始發展正向交往，川普希望中國在切斷北韓石油供應上做得更多。他透露，美中在新的安全對話機制中已討論到北韓的難民問題，中國正在採取措施加以管理，因此一旦北韓政局有變，中國已做好準備。

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