美阿州參議員補選 性醜聞分裂共和黨

2017-12-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國阿拉巴馬州聯邦參議員補選投票十二日登場，美國總統川普力挺性騷擾醜聞纏身的共和黨候選人摩爾（Roy Moore），將這場選戰視為明年期中選舉的風向球，及對其民粹政策的考驗；選舉成敗也攸關共和、民主兩黨在參院的勢力消長。摩爾對手、民主黨候選人瓊斯（Doug Jones）則獲得前總統歐巴馬支持，一旦勝選，將成為該州四分之一世紀以來首位民主黨聯邦參議員。

投票於當地時間上午七時展開，至下午七時結束，勝選者將遞補司法部長塞森斯遺留席次。目前共和黨在參院以五十二席微幅領先四十八席的民主黨。福斯新聞十一日公佈的民調數據顯示，瓊斯以五十％得票率領先摩爾的四十％，約八％選民意向未決，但也有民調顯示摩爾小幅領先瓊斯二．二％。

這場選戰讓共和黨分裂。在七十歲的阿州前法官摩爾爆出他三十幾歲時曾性騷擾數名未成年少女，其中一人甚至年僅十四歲的醜聞後，儘管川普仍予力挺，但參院共和黨領袖麥康奈等黨內要角呼籲他退選，與他保持距離。川普的前首席策士巴農在選前最後造勢時聲稱，這場選戰是「建制派」菁英與平民力量的攤牌，不願支持摩爾的共和黨人將會「下地獄」。

摩爾以極端保守的基督教信仰為選戰主軸，主張同性戀活動應屬非法，並反對州憲法移除種族隔離文字，企圖爭取福音派選票。事實上，在爆出性騷擾醜聞前，摩爾就被視為美國最具爭議的參議員候選人，他因拒絕撤除他下令豎立的十誡塑像而失去阿州最高法院首席法官職務，之後回鍋，二○一六年再因拒絕執行聯邦最高法院裁定的同性婚姻合法化而去職。

六十三歲的前聯邦檢察官瓊斯，則以起訴犯下一九六三年伯明罕市黑人教會爆炸案的前三Ｋ黨成員而知名。歐巴馬在電話催票中呼籲選民，「不能坐等結束，出門投票，阿拉巴馬！」