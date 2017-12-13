川普壯志 讓美國重返月球

2017-12-13

〔編譯魏國金、林翠儀／綜合報導〕美國總統川普十一日指示美國國家航太總署（NASA），與其他國家及民間業者合作，共同推動一九七二年以來首次送人上月球計畫，「這一次我們將不只是插旗、留下足印而已，也將為最終的登陸火星任務建立一座基地。」他的新指令「將把太空計畫重新聚焦於人類探索與發現」，新的登月任務將包括「長期的探索並利用」月球表面。

在四十五年前執行美國最後一次月球漫步的太空人之一施密特（Harrison Schmitt）見證下，川普在白宮簽署「太空政策一號指令」，並表示「今天，我們立誓他（施密特）不會是最後一人。」一九七二年十二月十一日，「阿波羅十七號」登陸月球，為人類迄今最後一次登月。

重返月球計畫獲得美國民主、共和兩黨支持，但迴避預算與時間表等最棘手、最分歧的問題。川普這項決策出自「國家太空委員會」（National Space Council）的建議，該委員會於一九九二年解散，川普上任後予以恢復，並由副總統彭斯擔任主席，首次會議於十月舉行。

川普政府已和「太空探索科技公司（SpaceX）」執行長穆斯克，以及擁有太空飛航公司「藍色起源」（Blue Origin）的線上購物巨擘「亞馬遜」老闆貝佐斯數度會談。白宮聲明，美國將與其他國家及民間產業合作，共同推動太空人重返月球計畫，發展相關科技，以及探索火星與其他太陽系星球的方法與工具。

共和黨前總統布希也矢志送人上月球，二○○五年起推動「星座計畫」，總經費高達一千億美元，預定二○二○年代送人上月球。二○○九年，總統歐巴馬因該計畫成本太高而將其取消，聚焦於二○三○年代登陸火星的目標。

對於美國總統川普重啟登月計畫，日本也表態有意加入。設於日本首相官邸的「宇宙開發戰略本部」十二日召開會議，修改「宇宙基本計畫」進度表。擔任本部長的首相安倍晉三表示，應與美國等相關國家強化合作，強調這對確保宇宙安全極為重要。日本媒體報導，日本將憑藉其擅長的無人貨運飛船和預防宇宙射線等技術作出貢獻，爭取日籍太空人首次登月機會。