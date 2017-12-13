MeToo運動 燒向川普

2017-12-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在去年大選選戰中，從一連串性騷擾的指控中安然脫身，並當選總統。然而，當前這波從社群網站掀起的「我也是」（#MeToo）社會運動，現在回過頭找上他，這把反性騷擾、性侵害惡行的怒火，正一步步燒向川普。

去年選戰期間，種種指控川普性騷擾的說法一度沸沸湯湯，但隨著選舉落幕，大多不了了之。當時指控過川普的人，在「我也是」運動中看到希望，認為當前的社會氛圍是讓川普為他的所作所為負起責任的契機。

前北卡羅萊納州小姐霍威（Samantha Holvey）十一日在記者會上表示，「去年是令人傷心的一年，因為我們這樣的平民百姓站出來，設法向美國人揭發這個人的真面目和他如何看待女性，卻得到民眾『嗯，我們不在乎』的反應，這令人心痛」；「讓我們努力第二回」，「現在大環境不一樣了，我們再試一次」。

一同出席記者會的克魯克斯（Rachel Crooks），則以因性騷擾而辭職的明尼蘇達州民主黨籍聯邦參議員法蘭肯（Al Franken）為例，「若他們（國會議員）願意調查法蘭肯議員，那麼他們同等對待川普也只是公平而已」。

因好萊塢金牌製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾而引爆的「我也是」運動，從娛樂界一路燒向政治圈。除法蘭肯外，民主黨籍聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）、共和黨籍聯邦眾議員法蘭克斯（Trent Franks）等，也因被指控性騷擾而辭去議員職務。

不過，國會不太可能因此調查川普。參議院和眾議院的操守委員會僅調查國會議員，而非總統，共和黨主導的委員會也不可能調查川普，除非這類行為與國會調查中的俄羅斯干預大選疑雲有某種關聯。共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）就說，國會不應該調查這些傳聞，「只要想想此事被濫用的可能性」。

白宮幕僚一貫否認川普性騷擾之說，但川普政府中職位最高的女性官員、駐聯合國大使海利（Nikki Haley）十日表示，婦女指控任何男性不當性行為舉止的聲音，「應該被聽見，應該要處理」，包括指控川普；「我們從選前就聽聞（指控川普之人），我認為，自覺受到侵犯或被以任何方式不當對待的婦女，擁有一切權利挺身而出」。

消息人士透露，海利這番話惹惱川普。川普近日對性騷擾指控死灰復燃越來越火大，痛斥這些說法都是假的，還將其與共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾（Roy Moore）面臨的指控相提並論。

川普性騷擾之說緣於去年選戰期間媒體披露一段二○○五年娛樂節目「走進好萊塢」（Access Hollywood）的影片，川普在片中自誇因為他有名氣，可任意「抓她們（婦女）私處」。他在總統候選人辯論中被問到此事時辯稱，那只是「更衣室的閒聊」，他從未強吻或伸鹹豬手，但這番辯詞引發接二連三婦女出面指控遭他性騷擾。