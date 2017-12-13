曾控川普性騷擾 3女促國會調查

2017-12-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕受到揭發性侵害、性騷擾惡行的「我也是」（#MeToo）社會運動鼓勵，三名在去年美國總統大選期間出面指控當時共和黨候選人川普曾對其性騷擾的婦女，十一日再度出面重申其指控，並呼籲國會調查已是當今總統的川普不當行為。

#MeToo運動發酵 白宮斥指控不實

這兩年來，已有十多名婦女指控曾遭川普「鹹豬手」或言語性騷擾，這些事件均發生在川普踏入政壇前。其中三名婦女里茲（Jessica Leeds）、克魯克斯（Rachel Crooks）和霍威（Samantha Holvey）十一日現身說法。克魯克斯說，國會應該「放下他們的黨派立場，調查川普歷年的性失德行為」。三人說，她們認為川普不會為了這些指控而辭職，但應該負起責任。

這場記者會是由非營利製片商「勇敢新影業」（Brave New Films）召開，發表十六名婦女訴說遭川普性騷擾的紀錄片。克魯克斯指稱，她二○○五年在房地產公司Bayrock Group擔任接待員時，遭川普強吻；里茲宣稱，三十多年前搭機時被川普摸胸。前北卡羅萊納州小姐霍威指控，○六年參選美國小姐時，川普擅自闖入更衣室，目視「檢查」幾乎一絲不掛的參賽者。

克魯克斯說，「川普累有不當、變態行為…我今天出席的唯一理由是，作出此行為之人，是我國當今總統」；有意從政之人若有這種紀錄，早就被掃進政治墳場，「然而，我們卻有這樣的人當總統」。民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、布克（Cory Booker）、莫克利（Jeff Merkley）要求川普為這些指控下台。

白宮發言人桑德絲發表聲明反駁，這些說法「不實，而且依目擊者的說法大多數站不住腳」，「美國人民也藉由給川普一場明確的勝利，表達出他們的判斷」，並質疑這些婦女出面的時機和政治動機。白宮所指的「目擊者」，包括去年紐約時報、紐約每日新聞曾報導的吉柏特索普（Anthony Gilberthorpe），以及○六年美國妙齡小姐布萊爾（Katie Blair）反駁里茲及騷擾選美佳麗之說。