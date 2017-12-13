川普再籲修法 終止鏈式移民

2017-12-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二十七歲的孟加拉移民烏拉（Akayed Ullah），十一日上午在美國紐約市曼哈頓的客運總站發動自殺炸彈攻擊。數小時後，美國總統川普發表聲明抨擊現有移民政策，聲稱此事凸顯國會「迫切需要」展開移民改革，同時自誇此前針對查德、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、敘利亞、葉門公民，及委內瑞拉部分官員及其家眷頒佈的旅行禁令，乃「捍衛移民系統進步之舉」。

川普表示：「正如我宣布參選總統後一直強調的，美國必須修正鬆散的移民體系，這個體系允許太多未經充分審查、危險的人進入我們的國家。今天發動恐攻的嫌犯是經由『遠親家庭鏈式移民』進入美國，該作法不見容於國安…國會必須終止鏈式移民，實施政府提出之諸多加強國安的舉措，包括增加海關和移民官員人數、擴大相關人員執行逮捕和拘禁的權限等，終止移民體系的弊端。」

川普指出，十一日事件已是近兩個月來在紐約發生的第二起恐怖攻擊，並再次強調「恐攻凶嫌應接受法律允許下最嚴厲的懲罰，包括死刑」。

二○一一年，烏拉以「F43簽證」入境美國。據一九六五年修訂的「移民與國籍法案」，永久居民的雙親、配偶、子女、兄弟姊妹等親戚，可申請F43或F4簽證成為美國永久居民，進而導致移民「一個帶一個」的現況。

  • 針對孟加拉移民烏拉在美國紐約市曼哈頓的客運總站發動自殺炸彈攻擊，美國總統川普發表聲明抨擊現有移民政策，呼籲國會修法終止鏈式移民制度。（法新社）

    針對孟加拉移民烏拉在美國紐約市曼哈頓的客運總站發動自殺炸彈攻擊，美國總統川普發表聲明抨擊現有移民政策，呼籲國會修法終止鏈式移民制度。（法新社）

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