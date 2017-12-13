川普再籲修法 終止鏈式移民

2017-12-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二十七歲的孟加拉移民烏拉（Akayed Ullah），十一日上午在美國紐約市曼哈頓的客運總站發動自殺炸彈攻擊。數小時後，美國總統川普發表聲明抨擊現有移民政策，聲稱此事凸顯國會「迫切需要」展開移民改革，同時自誇此前針對查德、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、敘利亞、葉門公民，及委內瑞拉部分官員及其家眷頒佈的旅行禁令，乃「捍衛移民系統進步之舉」。

川普表示：「正如我宣布參選總統後一直強調的，美國必須修正鬆散的移民體系，這個體系允許太多未經充分審查、危險的人進入我們的國家。今天發動恐攻的嫌犯是經由『遠親家庭鏈式移民』進入美國，該作法不見容於國安…國會必須終止鏈式移民，實施政府提出之諸多加強國安的舉措，包括增加海關和移民官員人數、擴大相關人員執行逮捕和拘禁的權限等，終止移民體系的弊端。」

川普指出，十一日事件已是近兩個月來在紐約發生的第二起恐怖攻擊，並再次強調「恐攻凶嫌應接受法律允許下最嚴厲的懲罰，包括死刑」。

二○一一年，烏拉以「F43簽證」入境美國。據一九六五年修訂的「移民與國籍法案」，永久居民的雙親、配偶、子女、兄弟姊妹等親戚，可申請F43或F4簽證成為美國永久居民，進而導致移民「一個帶一個」的現況。