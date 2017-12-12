海利︰指控川普性騷擾的聲音應該被聽見

2017-12-12

〔 編譯魏國金／綜合外導〕美國駐聯合國大使海利十日表示，指控總統川普性騷擾的女性「應該被聽見」。此語與白宮對該爭議的一貫立場迥異。超過十二名婦女在川普勝選前出面指控他性騷擾，白宮發言人桑德絲表明，這些女性說謊，而且美國人民已透過選擇川普為總統，平息了爭議。

海利是川普政府中官職最高的一名女性。她十日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國（Face the Nation）」節目中說，這些指控總統的婦女，應該受到與近來挺身控訴遭知名男性性騷擾的女子一樣的待遇。她的看法使川普的性騷擾指控重新受到關注，逾十二名婦女指控川普伸出鹹豬手與強吻。白宮也一再對任何重提二○○五年「前進好萊塢」錄音帶的企圖加以貶損，川普在該錄音帶中誇耀親吻女性與亂抓其私處，但川普私下對錄音帶的真實性表示質疑。

對於近來挺身指控，導致知名電影製片哈維溫斯坦、電視主播勞爾及若干國會議員事業毀於一旦的女性，海利表示：「我對她們的堅強與勇氣感到驕傲。」至於指控總統的女性，海利說，「這是同一碼子事」，「她們應該被聽見，她們的指控應該被處理」。她還說：「在大選前我們就聽聞她們的控訴，我認為，所有感覺被以任何方式侵犯或錯誤對待的女性都有權說出來。」

海利前述發言顯示，川普難逃這波席捲歐美的性騷擾風暴的新檢視。民主黨顯然對相關指控採取較高標準，迫使遭控的黨籍政治人物辭職。共和黨仍力挺川普，但對於被控三十幾歲時曾猥褻未成年少女的阿拉巴馬州聯邦參議員補選候選人、前州法官摩爾，則立場分歧。部分指控川普的婦女企圖重提相關案例，當中三人十一日將接受美國國家廣播公司（NBC）「今日」節目主持人凱利（Megyn Kelly）的訪問。

海利被視為效忠川普的強硬派，也是共和黨的明日之星，一度盛傳她可能取代提勒森出任國務卿。不過，海利前述發言顯示她也願意違背白宮的官方說法。當她被問到相關爭議是否隨著川普當選而平息時，海利說：「這應該交給人民決定，我知道他當選了，但女性應該永遠對於挺身而出感到自在，我們也都應該願意聆聽她們。」