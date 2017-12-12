2016年全球軍火銷售 近五年首次增加

2017-12-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）」十一日公布全球一百大國防承包商在二○一六年的軍火銷售業績，銷售總額高達三千七百四十八億美元（約十一兆三千二百億台幣）、年增率一．九％，相較於二○○二年則大增三十八％，也是近五年來首次出現增長。SIPRI指出：「軍火銷售額的增長在預料之內，數個戰爭國家、持續性的區域局勢緊張、一些新的國家大型軍購案，導致全球對武器的需求增加。」

報告顯示，全球的企業軍售約有五十七．九％來自美國，其次是西歐的武器製造商，俄羅斯則佔七．一％、排名第三。全球最大的武器製造商洛克希德馬丁公司受到F-35匿蹤戰鬥機交貨激勵，去年業績成長十．七％。法國和義大利的軍售業績下滑，德國和英國則有所提升。德國在戰車製造商克勞斯瑪斐魏格曼和萊茵鋼鐵的帶動下，總體業績成長六．六％。日本三菱重工、川崎重工、三菱電機的軍售業績，分別下滑四．八％、十六．三％、二十九．二％。

值得注意的是，北韓核武威脅助長南韓企業軍售額，達到八十四億美元（約二千五百三十七億台幣）、年增率二十．六％；南韓在二○一八年預算中也將國防支出增加七％，成為二○○九年以來最大增幅。此前，南韓總統文在寅曾說，為了維護自身安全與和平，南韓面對北韓時必須要有壓倒性的「軍事優勢」。

SIPRI專家佛洛倫（Aude Fleurant）表示，北韓對南韓構成極大的威脅，讓南韓不得不大幅提高軍費，「全球軍火銷售的增長和各地潛在衝突加劇有關…隨時可能爆發衝突的地區似乎愈來愈多。」

此外，由於SIPRI無法取得中國武器製造商的可靠數據，該份報告並未將中國企業列入統計。SIPRI指出，中國的軍事支出自二○○二年至二○一六年，將近三倍跳，至少九至十家公司幾乎篤定能躋身百大，甚至是全球軍火企業前二十強之列，其中又以國營的戰機製造商「中國航空工業集團」和戰車製造商「中國北方工業公司」最有希望成為全球前十大軍火企業。