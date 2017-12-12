委國總統想連任 禁主要反對黨參選

2017-12-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅十日宣布，禁止三個抵制市級選舉的主要反對黨參選明年的總統大選。此舉顯示意圖尋求連任的馬杜羅，儘管民意支持度僅約三十％，但已展開鞏固其權力的行動。

委內瑞拉主要反對黨民意黨（Popular Will）、正義第一黨（Justice First）以及民主行動黨（Democratic Action）共同組成「民主團結圓桌會議（MUD）」，並以選委會效勞馬杜羅的獨裁統治，無視國家濫權為由杯葛十日舉行的市級選舉，但若干小黨仍參與選舉。

馬杜羅在投票後宣布禁止MUD政黨參與明年總統大選。他說，「這是國家制憲議會的決定」，意指今年七月馬杜羅成立的超級立法機構。馬杜羅憤怒地說：「如果他們不要選舉，那他們在幹什麼？什麼是替代選項？內戰嗎？」此舉致使知名的反對派領袖羅培茲與卡普里爾斯無法角逐總統大位，屆時反對陣營或將苦無重量級人物參選。

十日深夜，馬杜羅在卡拉卡斯廣場告訴支持者，在三五五個市級選區中，執政的社會黨拿下三三五席。十日的選舉是委國明年十二月總統大選前的最後一場選舉，選舉結果使得馬杜羅成為社會黨總統大選的當然候選人。分析家認為，委國總統大選可能提前數月舉行。反對派人士批評，馬杜羅頑固恪遵已故前總統查維茲時代的經濟政策，如貨幣控制，導致委國陷入拉丁美洲史上最嚴峻的經濟蕭條。委國今年的通貨膨脹估計達兩千％，委國三千萬人口中有數百萬人承受有一餐沒一餐、醫藥短缺之苦。

MUD嘲笑十日的選舉其實是馬杜羅的「慘勝」，因為「違法與低投票率是特點」。選委會公布投票率為四十七％，並坦承發生包括一些投票站由親政府的候選人運作，執政黨黨工負責一些投票所的選務，以確定持有特別社福卡「祖國卡（Fatherland Card）」的選民出來投票等違規事件。