沙國解除35年禁令 商業電影院開張

2017-12-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕致力改革開放的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）又有新政，將解除針對商業電影院實施逾三十五年的營運禁令，首批取得執照的電影預計明年三月重現沙國街頭。此舉不僅是文化改革的重大分水嶺，更可為國家創造龐大的經濟產值。

沙國一九八○年代受「極端保守主義」浪潮影響，西方電影或埃及產製的阿拉伯電影均被視作「庸俗、罪惡」，電影院全數禁止營運。不過，在三十二歲的穆罕默德六月間被立為王儲後，國家逐漸摒棄極端意識形態，朝「開放、溫和」轉型，此次重新開放商業電影院，與允許女性駕車、進入體育館觀賽，以及積極發展各種娛樂活動一樣，都是社會改革的一環。

沙國文化與資訊部長阿拉瓦德（Awwad Alawwad）十一日發表聲明，政府即日起著手處理發放商業電影院營業執照的工作，首批獲准者將於明年三月開始營運，這將是沙國逾三十五年來的首次，「更是沙國文化和經濟發展的分水嶺」。沙國政府指出，電影院開放後，在二○三○年前可望有三百家電影院開幕，將創造三萬個工作機會，並帶來二四○億美元的經濟產值。

美聯社指出，在油價低廉下，王儲穆罕默德盼藉此刺激國內消費。不過，電影院內是否設置家庭式包廂，座位上是否區隔女性、家庭和男性，以及是否放映美國好萊塢、印度寶萊塢或其它阿拉伯國家的電影，甚至電影內容審查的嚴格程度等，仍不得而知。沙國文化與資訊部僅表示，將在數週內公布相關規定。

與此同時，沙國電影產業人士和愛好者過去為了規避審查制度，只能透過網路和衛星電視觀賞電影，甚至得專程前往巴林、阿拉伯聯合大公國等鄰國，實際感受電影院內的氣氛。在影音分享網路平台YouTube盛行，以及阿拉伯電影在全球受到矚目的年代，電影產業批評電影院禁令「很沒道理」的聲音未曾減退。因此，禁令解除後，電影界一片叫好。